El premio a la excelencia

Vigo no se olvida de aquellas mañanas dominicales en el Central de As Travesas contra el Picadero o el Canoe a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta. Son nombres que han alcanzado la categoría de legendarios: Marisol Paíno, Juana Ingelmo, Susana García Snera, Ángeles Araújo, Carmen Martínez, Piluca Alonso,Mery Pereira, Belisa González, las hermanas Piñeiro, Celia Lago, Elena Moreno... El núcleo y las diferentes camadas de aquella escuadra conquistaron tres títulos de Liga (76-77, 78-79, 81-82) y otros tantos de Copa de la Reina (1981, 1982, 1984). Y en esos éxitos sobresalió Ángeles Liboreiro, que además acumularía medio centenar de partidos como internacional española y participaciones en fases finales de los Europeos.

Es un palmarés que justifica en sí la elección de la viguesa para el Premio Luis Miró. Este galardón se ha bautizado en recuerdo de aquel profesor de educación física catalán, al que condenaron al exilio interior en Vigo por republicano y que convirtió a la ciudad olívica en la puerta de entrada a España del bádminton y que fue además promotor de otros tantos deportes: balonmano a once, atletismo, balonvolea, fútbol americano...

Además, a través de Liboreiro se reconoce también la condición de pioneras de esas mujeres en un momento en que el deporte femenino afrontaba muchos obstáculos. La viguesa se ha convertido en la primera mujer con esa consideración de leyenda después de Carlos Pérez, Paco Amoedo, Javier Álvarez Salgado y el gran capitán céltico, Manolo Rodríguez.

«La sociedad ha cambiado tanto. Es algo irrepetible», dice Ángeles Liboreiro de esos encuentros en un pabellón a reventar, de clima propio por la condensación y el humo, en cuyas gradas se apretaban abuelos, padres e hijos. «Pueden llegar los éxitos. Pero aquella conjunción de público y equipo es imposible».

Lo cierto, en realidad, es que seguirían. Aunque la sección se disolvió, el baloncesto femenino regresaría a través del Xerox y después del actual Celta, que ha añadido nuevos títulos al palmarés (Ligas 98-99 y 99-00; la Copa de 2001). La generación de Liboreiro sembró: «Eso sí es verdad, tuvimos la suerte en el momento justo, en el sitio indicado. A veces es necesario para que pasen ciertas cosas».

«Hace casi cincuenta años. ¡La leche!», se asombra. «Lo pasamos bárbaro, yo siempre me quedo con eso, la gente a la conocí, los momentos que viví. Es lo más bonito».

Menciones especiales

La Gala cumplió también con la tradición de otorgar una serie de menciones especiales. Reconocimientos a logros deportivos concretos o trayectorias. En esta oportunidad se premió como clubes al Real Club Náutico por sus ciento veinte años de existencia que coinciden con el centenario de su fundación y al Gran Peña, que cumple cien años en un momento especialemente dichoso en lo deportivo.

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Además, en el apartado de los dirigentes se rindió tributo a José Antonio Ramos Basteiro que fue el presidente del Club Ciclista de Teis desde 2001 hasta 2024 y cuyo papel fue esencial en la consolidación de este deporte en el barrio. Además, como deportistas se distingue con una mención especial al entrenador de baloncesto Miguel Méndez y a la jugadora María Araújo que consiguieron el subcampeonato de Europa con la selección española; a las componentes del relevo 4x100 femenino del Celta (Candela Hermida, Daniela Castro, Marta Caamaño y Valeria González) que fueron subcampeonas de España sub20, a Juan Ferrón, medalla de plata en el Mundial de natación celebrado en Singapur; y a Jacobo Fernández, que se estrenó como internacional con la selección española de bádminton.