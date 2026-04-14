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Hockey sobre patines-OK Bronce

El Traviesas se acerca otra vez a la zona alta

Corrillo del Traviesas en un partido anterior.

Corrillo del Traviesas en un partido anterior. / Zona Hockey

R. V.

Victoria del Traviesas masculino sobre el Santutxu en una pista complicada por lo resbaladiza. El equipo vigués se repuso a un rápido gol local para imponerse por 2-4 y volver a aproximarse a la cuarta plaza en OK Bronce. Este sábado recibe en Bouzas al Lubiáns.

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