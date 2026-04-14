El Guardés, entre un presente esperanzador y un futuro inquietante

Es difícil encontrar semejante contradicción en los sentimientos. El Mecalia Atlético Guardés cierra este miércoles la fase regular de la Liga. Pese a la reciente crisis de resultados, que las apartó de la pelea por el liderato, las guardesas asegurarán al menos el factor cancha en la primera ronda de los play offs si puntúan en casa del Morvedre. En lo que resta de temporada afrontarán también la fase final de la Copa de la Reina y las semifinales de la EHF European Cup contra el Málaga. El grupo de Ana Seabra puede ampliar el palmarés del club, acompañando al título liguero de 2017, justo ahora que se asoman al final de un ciclo. La entrenadora y buena parte de la plantilla abandonarán la entidad este verano por el reajuste presupuestario que se acometerá. Pero la entidad corre el riesgo de una auténtica zozobra.

Lo ha anunciado el presidente, Jesús López, en una entrevista en Deporte100x100. La junta gestora ha decidido que cesa en sus funciones, como se certificó en la asamblea extraordinaria del día 10, y la apertura de un proceso electoral. Y considera muy probable que el Atlético Guardés, ante la probable falta de candidatos, quede en manos del concello porque él no piensa presentarse a la reelección si no cuenta con el apoyo de su predecesor en el cargo y gerente del principal patrocinador, José Manuel Silva. Y este les ha comunicado que Mecalia, tras 14 años de vinculación, pondrá fin a su patrocinio. Los miembros de la junta se reunirán con todos los estamentos y aún espera convencer a Silva de que prosiga. Ya en 2020 se vivió una grave crisis similar.

López, que critica el trato institucional que recibe el club, revela que Mecalia aporta 350.000 de los 580.000 euros que componen el presupuesto. El resto, según se detalle, lo aportan Concello de A Guarda (40.000), Deputación de Pontevedra (60.000) y Xunta de Galicia (80.000) además de socios y otros apoyos privados. López, que pide que cada institución eleve a 100.000 euros sus ayudas, asegura que la plantilla sigue cobrando al día pero reconoce deudas con proveedores.

Vuelve Elena Martínez

Y mientras el presidente expone esta delicada situación a la luz, la plantilla viaja a Sagunto para medirse este miércoles (20:00) al Morvedre. Un empate bastará para asegurar la cuarta plaza sin que importe lo que consiga el actual quinto, el Beti-Onak, que el sábado visitará al Elda (el rival de las guardesas en cuartos bascula entre el equipo de Villaba y la posibilidad de un derbi con el Orbe Zendal Porriño). Seabra recupera a Elena Martínez. La expedición parte el mismo miércoles de mañana desde Oporto para aligerar en lo posible el cansancio, ya que después les aguarda un nuevo viaje: a Málaga para disputar el domingo por la mañana la ida de las semifinales de la EHF European Cup.

«Queremos consolidar el cuarto puesto», fija Seabra, que elogia al Morvedre pese a que el equipo levantino ya está condenado a pelear por la permanencia en el play down. «Es un equipo que se muestra muy competitivo en casa. En Copa nos plantearon varias dificultades. Queremos terminar esta fase con una victoria y una actuación sólida».