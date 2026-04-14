El Coruxo ayuda a reforestar Fragoselo

El Coruxo, como parte del proyecto «Fútbol con raíces», reunió el sábado a 35 personas –padres, madres, niños, entrenadores, directivos y el presidente, Gustavo Falque– para participar en una actividad de reforestación en Fragoselo junto con miembros de la Comunidad de Montes de Coruxo y el director de Legados España, Javier Dorado.