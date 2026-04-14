Sísifo en la cumbre: el trabajo de cantera del Vigo

El Club Vigo Voleibolha clasificado a sus júniors y juveniles masculinos para el Campeonato de España. Más importante aún es que podrán ejercer ese derecho. No siempre había sido posible durante las últimas temporadas. La entidad olívica, sin patrocinador principal desde hace 15 años, ejecuta al céntimo su austero presupuesto. La colaboración familiar permitirá esta vez que todos los canteranos compitan en el escenario estatal a la vez que iluminan el porvenir, con muchos ya instalados en la plantilla adulta. Aunque el futuro es siempre un tiempo verbal difícil de conjugar en Coia. Sísifo vuelve a asomarse a la cima temiendo que la roca de sus esfuerzos ruede otra vez por la ladera.

Adrián Pérez y José González dirigen a los juveniles, entre los que incluyen dos cadetes y se excluyen los que han adelantado su proceso. Varios ya han entrenado e incluso han sido convocados en Superliga 2. «Destacan por la ilusión que ponen a la hora de jugar y competir. Los nervios pasan factura, cosa de la edad, pero es algo que han ido trabajando durante la temporada», analiza Adrián.

El equipo juvenil del Vigo. / FDV

Segundo en la liga regular autonómica, el Vigo disputó la fase final en Monforte. Aseguró el billete para el Campeonato de España al derrotar al Oleiros (3-0) en semifinales. Perdió la final por 3-2, resultado meritorio, ante un Korbis monfortino reforzado con miembros de la Concentración Permanente de Palencia.

Los júniors, bajo la tutela de Diego Taboada y José Antonio Sanz, exhibieron su superioridad en su propia fase final, en Pontevedra. Sus dos triunfos por 3-0 sobre Santiago y Oleiros no admiten réplica ni apelación. Casi todos los miembros del Avinza Vigo, entre los que se cuentan el cadete Jorge Soto y los juveniles Mateo y Nicolás (Miguel Surís es otro juvenil), compiten con asiduidad en Superliga 2. «Es una generación muy buena», elogia Taboada, entrenador también de los mayores. «La mayoría acaba ahora su etapa en categorías inferiores. Es un trabajo bien hecho por parte de todos los implicados».

El equipo júnior, entonces mayormente de primer año, ya asistió al Campeonato de España de 2025, quedando sexto. A la directiva que preside Guillermo Touza se le duplican esta vez los gastos. «Hace seis o siete años que no clasificábamos a dos equipos... o que no iban por cuestión económica», recuerda Touza. La implicación de los padres en la organización de los desplazamientos y en la búsqueda de alternativas asequibles de alojamiento lo permitirá y el mandatario lo celebra: «Es doblemente satisfactorio».

Lo más lejos posible

El equipo juvenil viajará a Móstoles (29 de abril-3 de mayo). Lamenta Adrián Pérez algunas bajas por estudios que ya conoce de antemano, pero prima la alegría. «Para algunos será la primera vez en competición nacional y otros ya son veteranos. Iremos a quedar lo mejor posible y sobre todo que esta experiencia les valga en su carrera deportiva».

Los júniors, por su parte, se dirigirán hacia el sur, a Almendralejo, donde intentarán prolongar al máximo su estancia (6-10 de mayo). En el grupo inicial coincidirán con el Conqueridor, campeón valenciano. La segunda plaza condenará seguramente a un cruce en octavos con Soria, detentador del título, que suele organizar escuadras potentes con internacionales específicamente para estas citas. «Es de los Campeonatos de España más complicados que vamos a jugar. El nivel será muy alto», confirma Taboada. «Pero yo confío en mi equipo. Hemos entrenado mucho y muy bien durante la temporada. Creo que podemos realizar un buen papel. Intentaremos llegar lo más arriba posible». Touza, que menciona esa sexta plaza en 2025 pese a ausencias como la del lesionado Ernesto Gómez, colocador internacional sub 20, refrenda: «Nos ha tocado un sorteo jorobado, pero espero que hagan un buen papel».

Los trofeos decoran y pavimentan una trayectoria que importa en sí, pero con el primer equipo como destino más allá de la labor pedagógica. En el Vigo, pese a las penurias financieras, nunca han renunciado a regresar a una máxima categoría en la que llegaron a ser la escuadra más veterana y de la que se despidieron por última vez en 2014. Lo que en otras etapas se consiguió mezclando producto propio y fichajes debe basarse en este tiempo de manera mucho más exclusiva en el talento que se genere en casa.

El Vigo dispone en total de nueve equipos masculinos y once femeninos, con alrededor de 340 licencias federativas. «Ves que el trabajo de cantera está produciendo sus efectospositivos. Van saliendo jugadores», se ufana Touza. En Superliga 2, y con ese elevado porcentaje de canteranos, se ha firmado la sexta plaza entre once, con fases de merodear por los puestos más elevados, y a la espera en estas semanas de si la Federación Española ejecuta una reestructuración de las categorías a la que el club olívico y otros muchos se oponen. Los vigueses disputarían la nueva Superliga 2 Oro a costa de un mayor dispendio por la distribución geográfica.

Touza se ha resignado a esas duraderas restricciones económicas igual que a su condena de Sísifo: la necesidad de reiniciar la construcción de la plantilla cada vez que una camada cuaja porque los destinos laborales y universitarios de sus jóvenes así lo determinan. «Esto no es fútbol o baloncesto, donde la gente puede vivir del deporte. Estamos acostumbrados y tenemos que asumir este tipo de situaciones. Los jugadores se tienen que preocupar por sus vidas», acepta. Pero promete: «Pelearemos y seguiremos buscando por ahí medios».