El Delikia finaliza la Liga Nacional de forma brillante

El Club Deportivo Delikia ha finalizado su participación en la Liga Nacional de Duatlón con un balance muy positivo, reflejo del brillante trabajo realizado tanto en las jornadas finales como a lo largo de toda la primera parte de la temporada. En la jornada 6, disputada en Albacete este fin de semana, el equipo masculino logró una meritoria 7ª posición en una competición de gran exigencia, mientras que el equipo femenino firmó una actuación sobresaliente al alcanzar la 1ª posición, confirmando su excelente nivel competitivo. La jornada 7, última de la liga, volvió a evidenciar el crecimiento del club, con ambos equipos logrando una destacada 2ª posición, cerrando así la competición con muy buenas sensaciones y consolidando el trabajo colectivo realizado durante toda la liga. El Deportivo Delikia masculino finaliza cuarto en la Liga Nacional de Duatlón; el femenino fianaliza primero en Segunda División y con ascenso a Primera División.

Cabe destacar el excelente rendimiento mostrado en la primera parte de la temporada, en la que el Club Deportivo Delikia ha cumplido con creces los objetivos marcados. Con la vista puesta en el futuro inmediato, el club afronta un nuevo e ilusionante desafío. A partir del mes de mayo dará comienzo la Liga Nacional de Triatlón, donde el Delikia competirá en la máxima categoría nacional, compaginando su participación en ambas ligas. Las próximas jornadas se disputarán en las localidades de Águilas, Roquetas de Mar y Elche.