Fútbol | Preferente
El Villalonga se reconcilia con la victoria en Celanova (1-3)
Los celestes remontan tras el descanso
El Villalonga reaccionó en la segunda parte para cortar una mala dinámica. Fue en el campo de un Celanova que se lo jugaba todo por la permanencia y así lo demostró en la primera parte. Tras el descanso, los celestes mostraron su pegada.
Ficha del partido:
CELANOVA: Borja, Alberto (Unai, min. 59), Mociño, Rivera, Gallego (Magisano, min. 59), Mauro (Xacobo, min. 59), Adrián, Brais (Iago González, min. 74), Mauro, Álvaro Coello y Manu González.
VILLALONGA: Rodri, Borja Saez, Mateo, Bugallo, Capelo, Maykel (Wachi, min. 68), Romay, Pacheco (Iago Portas, min. 46), Martín (Berni, min. 46), Álex Fernández (Lucky, min. 79) y Basdedios (Álex Carramal, min. 64).
GOLES: 1-0, min. 30: Mauro; 1-1, min. 51: Maykel; 1-2, min. 53: Capelo; 1-3, min. 65: Capelo.
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