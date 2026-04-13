Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-OviedoGuerra en IránVig-BayTensión en el sector lácteoEstela
instagramlinkedin

Fútbol | Preferente

El Villalonga se reconcilia con la victoria en Celanova (1-3)

Los celestes remontan tras el descanso

Los celestes vuelven a recuperar las buenas sensaciones.

Los celestes vuelven a recuperar las buenas sensaciones. / Noe Parga

Diego Doval

Arousa

El Villalonga reaccionó en la segunda parte para cortar una mala dinámica. Fue en el campo de un Celanova que se lo jugaba todo por la permanencia y así lo demostró en la primera parte. Tras el descanso, los celestes mostraron su pegada.

Ficha del partido:

CELANOVA: Borja, Alberto (Unai, min. 59), Mociño, Rivera, Gallego (Magisano, min. 59), Mauro (Xacobo, min. 59), Adrián, Brais (Iago González, min. 74), Mauro, Álvaro Coello y Manu González.

VILLALONGA: Rodri, Borja Saez, Mateo, Bugallo, Capelo, Maykel (Wachi, min. 68), Romay, Pacheco (Iago Portas, min. 46), Martín (Berni, min. 46), Álex Fernández (Lucky, min. 79) y Basdedios (Álex Carramal, min. 64).

Noticias relacionadas

GOLES: 1-0, min. 30: Mauro; 1-1, min. 51: Maykel; 1-2, min. 53: Capelo; 1-3, min. 65: Capelo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents