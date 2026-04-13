El Villalonga se reconcilia con la victoria en Celanova (1-3)

El Villalonga reaccionó en la segunda parte para cortar una mala dinámica. Fue en el campo de un Celanova que se lo jugaba todo por la permanencia y así lo demostró en la primera parte. Tras el descanso, los celestes mostraron su pegada.

Ficha del partido:

CELANOVA: Borja, Alberto (Unai, min. 59), Mociño, Rivera, Gallego (Magisano, min. 59), Mauro (Xacobo, min. 59), Adrián, Brais (Iago González, min. 74), Mauro, Álvaro Coello y Manu González.

VILLALONGA: Rodri, Borja Saez, Mateo, Bugallo, Capelo, Maykel (Wachi, min. 68), Romay, Pacheco (Iago Portas, min. 46), Martín (Berni, min. 46), Álex Fernández (Lucky, min. 79) y Basdedios (Álex Carramal, min. 64).

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GOLES: 1-0, min. 30: Mauro; 1-1, min. 51: Maykel; 1-2, min. 53: Capelo; 1-3, min. 65: Capelo.