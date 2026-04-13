El Valladares exprime su mitad

Alertanavia y Valladares se repartieron el partido con una mitad para cada uno pero no así los puntos. Porque los visitantes supieron sobreponerse a una primera mitad en la que los locales tuvieron oportunidades para haberse marchado en ventaja al intermedio y en la segunda aprovecharon las suyas para hacerse con el triunfo y los tres puntos.

Una victoria que le hubiera venido muy bien a un Alertanavia que regresa a puestos de descenso tras esta derrota, la tercera consecutiva, y la victoria del Choco en el campo del Tyde. Mientras, el Valladares se olvida ya casi definitivamente de problemas clasificatorios en la recta final de la temporada y se permite soñar con una remota posibilidad de alcanzar el último puesto de play off de ascenso, ahora a siete puntos de distancia.

El partido empezó con un Alertanavia dispuesto a pelear por la victoria, tal y como dejó claro ya en la primera jugada, en la que Javi recogió un rechace en la frontal para acabar estrellando su disparo en el larguero.

Poco después fue David el que se encontró con una gran intervención de Kevin para evitar el tanto en un mano a mano. Y aún antes del descanso, el portero del Valladares volvió a ser decisivo con una gran intervención en un remate de Javi tras un buen centro lateral.

Todo cambió tras el descanso. El Valladares aprovechó el intermedio para reajustar sus piezas y volvió al campo decidido a lograr el triunfo. Juan evitó el tanto en la primera acometida seria de los visitantes pero no pudo impedir poco después el gol en el remate a bocajarro de Agus a un medido servicio desde la banda.

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El meta local mantuvo vivos a los suyos con otras dos grandes intervenciones en otras dos buenas ocasiones visitantes pero a la tercera, a diez minutos del final, Quique aprovechó una buena contra para sellar la victoria el Valladares.