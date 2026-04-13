Fase Final A4
El Seis do Nadal, campeón junior
En categoría masculina el Novobasket cayó ante el Obradoiro
R.R.
El Seis do Nadal se proclamó Campeón Gallego junior femenino tras derrotar al Celta Femxa Zorka en la final disputada en el pabellón de Navia en medio de un gran ambiente por 71-79.
Las colegiales fueron siempre por delante en el electrónico, marcando los tiempos. Hicieron una buena defensa, consiguiendo que las celestes no estuvieran cómodas en ataque, fallando numerosos lanzamientos, sin disponer de segundas opciones de tiro. En ataque, el Seis do Nadal aprovechó una buena tarde en el tiro exterior, para ampliar su ventaja.
Sin embargo, en el último cuarto, el Celta llegó con opciones a los instantes finales, pero el Seis do Nadal jugó con más cabeza y se llevó la victoria por ocho puntos.
En categoría masculina, el Tifón Muebles Novobasket fue siempre por detrás en el marcador ante el Obradoiro Peleteiro. Los santiagueses estuvieron acertados en el tiro exterior, y en defensa provocaron que los vigueses tuvieran muchos problemas con los lanzamientos. En los diez minutos finales, los vigueses se acercaron en el marcador, pero no fueron capaces de darle la vuelta al resultado, 86-99.
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