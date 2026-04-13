Reparto de alegrías y tristezas en Primera Nacional Masculina

Victorias de Valinox Novás, Granitos Ibéricos Carballal y Reconquista de Vigo en la jornada 28 del grupo A de Primera Nacional, en la que se ha confirmado el descenso del Ribeiro. Mientras, en la zona baja de la tabla, Saeplast Cañiza y BM Porriño, que perdieron este fin de semana, siguen luchando por la permanencia, aunque el equipo porriñés parte en ventaja.

VALINOX NOVÁS, 31 – 25, BM PORRIÑO

El Valinox Novás venció al BM Porriño en el Pavillón do Rosal, en un partido en el que los visitantes buscaban puntuar para escapar de la zona de peligro. Eso sí, enfrente estaba el campeón del grupo, que sólo ha perdido un partido en toda la temporada, por lo que la tarea se presentaba complicada. La primera parte estuvo muy igualada, con un buen Porriño, frente a un Novás sin intensidad. Al descanso, 12-12. Tras el paso por vestuarios, el conjunto de O Rosal salió muy bien y logró abrir una renta en el marcador que ya fue decisiva (19-13, min. 40). A pesar de que el equipo dirigido por Dani Benaches volvió a acercarse (19-17, min. 45), ya las fuerzas estaban más justas y además cometieron muchas pérdidas de balón. Al final, triunfo cómodo para los locales que perdieron a Pedro Teles y Bruno durante el partido.

AUTOMANIA LUCEROS, 38 – 33, SAEPLAST BM. CAÑIZA

Y en la lucha por escapar del descenso también se encuentra el Saeplast Cañiza, al que se le complicó mucho la vida con la derrota en O Gatañal. El Luceros dominó el partido casi desde el inicio, mientras que el Cañiza no encontraba el ritmo de juego que le beneficiase, igual bloqueado por la presión. Al descanso, 19-16. Tras la charla en vestuario, el equipo visitante salió enchufado y se puso a sólo un gol de distancia (20-19) y el encuentro avanzó igualado hasta el minuto 36 (24-22). El Luceros logró un parcial de 5-0, a pesar del tiempo muerto solicitado por el equipo visitante, que le permitió escaparse en el marcador (29-22, min. 44). Ahí se acabó el partido. El Cañiza ya no volvió a engancharse al partido y los locales controlaron el juego sin problema.

BM CULLEREDO, 24 – 29, GRANITOS IBERICOS CARBALLAL

El Granitos Ibéricos Carballal dominó de principio a fin al Culleredo en O Tarrío y logró una victoria en la que hubo minutos para todos y, en el aspecto negativo, la lesión de Rodrigo Mouco.

El conjunto vigués salió muy enchufado, lo que le permitió coger una renta amplia muy rápido (2-9, min. 16). A partir de ahí, el Carballal fue administrando la ventaja y, aunque en el minuto doce de la segunda mitad el Culleredo logró acercarse a tres goles (16-19), el Carballal supo manejar la situación y logró volver a aumentar la distancia para conseguir un triunfo y sumar una racha de cinco jornadas sin perder (cuatro victorias y un empate). Gran partido y ahora esperar que la lesión en la rodilla de Mouco no sea nada más que un susto.

BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO, 41 – 40, BUEU ATLETICO BALONMAN

El Reconquista logró sumar un importante triunfo frente al Bueu, sobre todo por enfrentarse a un rival en racha y por las numerosas bajas que asolaban a la plantilla viguesa.

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El partido comenzó muy igualado, entre dos equipos netamente ofensivos, aunque cada uno con su estilo: El Reconquista optaba por un ritmo más lento y posesión, mientras que el Bueu apostaba por sus rápidas transiciones. Eso sí, a ambos les funcionaba bien. En el tramo final de la primera mitad, el equipo locatario logró escaparse en el marcador para llegar al descanso con un 21-18 en el electrónico. En el reinicio, el Reconquista comenzó a defender muy bien y eso le permitió abrir distancias en el marcador (32-24, min. 45). Tiempo muerto del Bueu y se fue recortando la diferencia, sobre todo al poder aprovechar el equipo del Morrazo las numerosas exclusiones de los vigueses en este tramo. Así se llegó al último minuto con empate (40-40), pero el Reconquista recuperó el balón y logró adelantarse a falta de dos segundos para conseguir un valioso triunfo.