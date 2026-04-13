Un punto para seguir soñando con la salvación

Buen punto el logrado por el Val Miñor en su visita al Solares. Los de Nigrán hicieron una presión muy arriba, que le permitió en los primeros minutos de juego disponer de varias ocasiones. El Solares también quiso presionar la salida del balón del Val Miñor, con lo que el juego se igualó. El partido transcurrió con ocasiones por ambas partes, pero sin acierto de cara al gol, con lo que el marcador no se movió.