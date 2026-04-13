El Picusa Academy estrecha lazos con el NSN de Andrés Iniesta

En la víspera de que arranque O Gran Camiño, uno de los equipos del WorldTour que va a participar a partir de este martes en la ronda profesional gallega compartió entrenamiento con Picusa Academy. El conjunto júnior con sede en Mos se desplazó hasta A Coruña para convivir durante una jornada con el NSN Cycling Team, formación suiza que patrocina una de las empresas del exfutbolista Andrés Iniesta. Entre ambas entidades existe una estrecha y firme relación de colaboración.

Estos dos proyectos ruedan juntos. Picusa Academy ha participado en varias concentraciones que NSN ha realizado en territorio español. Ese fuerte vínculo también ha permitido que el pasado invierno Enrique Maranchón y Omer Ramon dieran el salto al filial de la escuadra helvética una vez concluida su etapa en la categoría júnior.

Los juveniles de Picusa Academy han pedaleado este lunes junto a ciclistas profesionales como el neozelandés George Bennett o el italiano Alessandro Pinarello tras completar un fin de semana repleto de grandes resultados. Arrasaron en la contrarreloj inaugural de la Taça de Portugal de Júniores contando con cuatro corredores entre los cinco primeros, entre ellos el ganador Yoav Lewin. Al día siguiente, repitió victoria por equipos en el certamen luso y obtuvo el segundo puesto individual por medio de Itamar Segal. Además, en la cita de la Copa de España celebrada en tierras andaluzas Xián Alvariño terminó cuarto.

Las ‘cronos’son una de las especialidades del proyecto patrocinado por la histórica firma padronesa Picusa y así lo demostraron sus corredores el sábado en Zambujeira do Mar. Los cuatro representantes de la escuadra mosense estuvieron entre los cincos mejores en un recorrido de 23,4 kilómetros. Yoav Lewin se adjudicó la prueba inaugural de la Taça de Portugal con un tiempo de 29 minutos y 46 segundos, aventajando en 24 segundos a Rodrigo Jesus (Academia Efapel).

El otro podio individual de Picusa Academy lo firmó Ryan O’Shaugnessy, tercero a 46” de su compañero. La cuarta plaza la ocupó Vinicius Thor y la quinta Itamar Segal. Esta exhibición colectiva otorgó a la estructura gallega el triunfo por equipos, un éxito que tampoco se le escapó 24 horas después en la segunda jornada de la Taça de Portugal y del Troféu José Poeira.

La defensa del doble liderato tuvo como escenario un trazado de 129,4 km entre Vila Nova de Milfontes y Odemira. A menos de 30 km para la conclusión, Ryan O'Shaughnessy sufrió una caída cuando iba escapado con otros tres ciclistas. A ese infortunio respondió Picusa Academy filtrando a otro representante en la fuga que sí llegó a meta. Itamar Segal se jugó el triunfo con dos corredores portugueses y tuvo que conformarse con la segunda plaza porque el más rápido de este terceto en los metros finales fue Afonso Falcão (Landeiro). El tercer puest correspondió a Mateus Nazaré (LA Alumínios).

El grupo perseguidor llegó fraccionado a case 2’ con el luso Rodrigo Jesus apuntándose la cuarta posición y desbancando de lo más alto de la general a Yoav Lewin, que concluyó séptimo. La Taça de Portugal de Juniores continuará el 2 y el de 3 mayo con carreras en Penafiel y Fafe.

Copa de España

Por otra parte, la Copa de España Júnior alcanzó su tercera jornada puntuable con la disputa del Gran Premio Montemayor en la provincia de Córdoba. Picusa Academy contó con Xavier Arnal en la escapada que acabaría triunfando al término de un itinerario de 134 km. Francisco Moscoso (Sanse-Elecox) resistió de manera agónica, junto a Ales Crucelegui (Alimco Campagnolo) para vencer con 6” de margen sobre el pelotón. El segundo puesto en el esprint del gran grupo lo consiguió Xián Alvariño, cuarto clasificado quedando a centímetros de subir al podio y su compañero Hugo Muñoz, que llegaba tercero en la general a esta carrera, acabó décimo, lo que le permitió no ceder ninguna plaza en la tabla de la Copa de España.

Esta competición regresará a escena el 31 de mayo en Sant Boi de Llobregat, provincia de Barcelona. Antes, a partir de este jueves, Picusa Academy participará en la Volta a Castelló, una ronda de cuatro días y del máximo, que pertenece al calendario de la Copa de las Naciones UCI.