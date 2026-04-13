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Balonmano-División de Honor Plata Femenina

El Inelsa Asmubal, derrotado por el Perdoma en el partido aplazado

El cuadro pontevedrés perdió fuelle en la segunda mitad

Un partido anterior del Inelsa.

Un partido anterior del Inelsa. / Iñaki Abella

Mila Alonso

Vigo

CLUB BALONMANO PERDOMA, 29 – 28, INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO

El Inelsa Solar Asmubal Meaño cayó derrotado frente al colista, el Perdoma, en el partido correspondiente a la jornada 23, que se aplazó por las malas condiciones meteorológicas en las Islas Canarias. Fue un partido un poco insulso, porque antes del inicio el Perdoma ya estaba descendido, mientras que el Meaño lleva semanas salvado. Tal y como refleja el marcador, fue un choque tremendamente igualado de principio a fin. Al descanso, 17-17. En la segunda parte, salió mejor el equipo canario y logró distanciarse en el marcador con tres o cuatro goles a favor. Y así se alcanzó el tramo final, con el partido aparentemente decidido (28-24, min. 55). Pero el Meaño lo intentó hasta el final y logró ponerse a sólo un gol a falta de 15 segundos, pero no fue suficiente para remontar.

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