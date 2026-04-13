Dos especialistas en Fórmula 1 coinciden: "Alonso tiene una coordinación asombrosa entre el volante y el acelerador, es como si bailara entre ambos"

Fernando Alonso es el protagonista del primer episodio de la tercera temporada de ‘Driving Style Secrets’, con Mark Hughes y Edd Straw. Los especialistas británicos analizan el estilo de pilotaje del bicampeón asturiano, que a sus 44 años ostenta el récord absoluto de participaciones en grandes premios, con 428 y sumando.

Hughes y Straw estuvieron presentes en su última victoria, en el Gran Premio de España de 2013, a bordo del Ferrari, y desde entonces han sido testigos de espectacular forma de exprimir los coches de mitad de parrilla o incluso de la parte trasera con los que le ha tocado lidiar a Fernando, a excepción de su temporada 2023 a bordo de un Aston Martin digno de podio.

Ya sea con el mejor coche, como tuvo casi dos décadas, o el peor, como el actual AMR26, Alonso siempre se las ingenia para captar la atención y pilotar al máximo. “Nunca ha habido un piloto de F1 que no haya ganado en 13 años y aún así sea capaz de destacar de forma constante entre los mejores cada fin de semana”, subrayan.

‘Bailando’ a 300 km/h

"Observándolo desde la pista, en algún lugar como las curvas en S del Circuito de las Américas, tiene una coordinación asombrosa entre el volante y el acelerador. Es como si bailara entre ambos", explica Hughes. "Lo ves en Mónaco, en Tabac; yo lo he visto hacerlo allí. El coche simplemente no quería girar y él frenaba de forma extrema. Puede ser bastante brutal con el coche, pero solo cuando es necesario”.

“Él consigue bajar la nariz de este coche que no quiere girar y entonces simplemente lo lanza y baila para que avance. Vuelta tras vuelta es el mejor en esta improvisación, más que nadie que haya visto. Simplemente asombroso”, reconoce.

"Su estilo de conducción en general es ridículo, de verdad. Es muy difícil vivir al límite como él lo hace. El simple hecho de que pueda hacerlo con tanta constancia. Hay otros pilotos que hacen eso, pero que a menudo son propensos a los accidentes. Pero Alonso no es así”, remarca Straw.

"La sensación que requiere, la siente mucho a través de los neumáticos delanteros y la dirección. Eso es absolutamente clave para él. Si no tiene esa sensación, entonces básicamente está muerto", apunta como única condición innegociable.

"Fernando tiene un estilo reactivo, pero es tan rápido interpretando esa retroalimentación que en realidad se vuelve proactivo porque responde en el momento en que aparece la señal. Normalmente, ser reactivo no es una virtud, pero él ha superado esa barrera. Su sensibilidad es enorme. Si se pudieran medir todos los aspectos fisiológicos que intervienen, sería extraordinario”, destaca Straw.

'Siempre encuentra la manera'

Fernando Alonso demostró rápidamente su calidad de estrella en la F1, liderando a Renault hacia dos campeonatos de pilotos consecutivos (2005 y 2006), pero su capacidad de adaptación la demostró con los años, al volante de distintos monoplazas y no siempre competitivos.

"Está tan acostumbrado a conducir así, que está increíblemente atento a pequeñas señales. Y aunque dice que necesita un tren delantero cuando no lo tiene, siempre encuentra la manera de sentirlo", comenta Hughes. "Con esos Renault con tendencia al sobreviraje que tenían una tracción fantástica al salir de la curva, pero que generalmente tenían subviraje, él simplemente se inclinaba hacia el subviraje y giraba bruscamente el volante para poder obtener ese punto de datos de inmediato y superarlo lo más rápido posible”, recuerda.

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“Como eran sus primeros años en la Fórmula 1, la gente pensaba que tenía un estilo de conducción único y que así era como manejaba el coche. En cuanto se subía a otros coches, pensabas: 'Oh, no, no puede ser, él puede conducir de muchas maneras diferentes'. Descubría siempre la mejor manera de conducir ese coche en particular. Giancarlo Fisichella, su compañero en Renault en 2005-06, estaba absolutamente asombrado de cómo Fernando podía conducirlo así, y dijo: 'Este coche no tiene parte delantera'. Siempre encuentra la manera, esa es la característica de Alonso.