Atletismo
Un duelo de pura pasión decide la Minibay
Blanco y Otero protagonizaron el final más apretado de la mañana en Baiona
Quique Blanco y Anxo Otero, ambos debutantes sobre el asfalto entre Nigrán y Baiona, se jugaron la Minibay en los últimos 500 metros. Los dos incluyen entre sus cualidades la velocidad en la finalización. En esta ocasión, Blanco exhibió más aceleración que un Otero que el día anterior había disputado y ganado la San Telmo tudense, sobre 6,5 kilómetros.
«Es una verdadera pasada, con unas vistas muy bonitas», se entusiasma Blanco sobre la prueba. «Íbamos con la idea de hacerla como entreno de calidad, pero enganché un grupo muy bueno con Anxo. A falta de un kilómetro subimos un poquito el ritmo. En los últimos 500 metros, ya al ver la meta, parece que las pulsaciones suben. Fue así una carrera muy apasionada. Tuve la suerte de que se decantó a mi favor».
«Íbamos todo el rato a ritmo. Sabía que el cambio iba a salir tarde o temprano», pormenoriza. «Me guardé ese cambio final de 500 metros, que sé que tengo. Es la última bala que gasté». Se va «con ganas de repetir el año que viene, seguro».
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