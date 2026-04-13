El Coruxo vuelve a tropezar

0 BURGOS PROMESAS: Marc Monedero, Hugo Rastrilla, David Hernaiz, Hugo Pascual, Jesus Ares (Dani Ruiz, minuto 72), Irian Ribas (Salva, minuto 72), Willian Peña (Sagredo, minuto 81), Luka Lecic, Javi Tejedor, Hugo Cuenca (Ventosa, minuto 72) y Alejandro Martinez. 1 CORUXO: Ruiz Díaz, Álvaro Fernández (Borja, minuto 55), Rares Mezdrea, Mateo Gandarillas (Sola, minuto 55), David Añón (Santos, minuto 55), Javi Fariña, Juan Rodríguez, Dani Rosas, Carlos Alonso (Rai, minuto 69), Guille Sanchez y Xavier Cidre. GOL: 1-0, minuto 43: Cuenca.

El Coruxo encajó una dolorosa derrota por la mínima ante el Burgos Promesas en la Ciudad Deportiva de Castañares, en un duelo clave de la jornada 31 del Grupo 1 de la 2RFEF. El conjunto vigués, que llegaba con la necesidad de sumar para seguir presionando la zona de playoff, se encontró con un rival más eficaz que supo aprovechar su momento antes del descanso.

El partido arrancó con un Coruxo bien plantado, tratando de adueñarse del balón y de imponer su ritmo. Sin embargo, el Burgos Promesas se mostró sólido en defensa y muy disciplinado tácticamente, cerrando espacios y dificultando la circulación visitante. Aunque los gallegos intentaban generar peligro por bandas, la zaga local se mantuvo firme durante los primeros compases. Con el paso de los minutos, el encuentro se igualó y empezó a jugarse más en el terreno emocional que en el futbolístico. El Coruxo no lograba transformar su dominio en ocasiones claras, mientras que el conjunto burgalés avisaba en acciones aisladas, especialmente a balón parado. La sensación era de partido cerrado, en el que cualquier detalle podía decantar la balanza.

Ese detalle llegó en el minuto 43, cuando Hugo Cuenca aprovechó su oportunidad para hacer el 1-0. El gol cayó como un jarro de agua fría para el Coruxo justo antes del descanso, dejando a los visitantes tocados y obligados a remar en la segunda mitad. El Burgos, en cambio, se marchó al vestuario con ventaja y confianza renovada.

Mateo Gandarillas conduce el balón perseguido por un jugador del Burgos Promesas. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

Tras la reanudación, el Coruxo intentó reaccionar moviendo el banquillo desde temprano. Las entradas de Borja, Sola y Santos en el minuto 55 buscaban aportar frescura y mayor presencia ofensiva. Aunque el equipo ganó algo de dinamismo, siguió echando en falta claridad en los últimos metros y precisión en la definición. El Burgos CF Promesas optó por replegarse con orden, defendiendo su ventaja con intensidad y sin asumir riesgos innecesarios. El paso de los minutos jugaba a su favor, mientras el Coruxo acumulaba intentos sin demasiado peligro real sobre la portería de Marc Monedero.

El tramo final estuvo marcado por las interrupciones y la tensión propia de un resultado ajustado. El colegiado Hugo Alonso tuvo que intervenir en varias acciones y mostró amarilla a Ventosa y a Dani Rosas. El ritmo se fragmentó, beneficiando claramente a los intereses del conjunto local.

En los últimos minutos, el Coruxo se volcó en ataque, pero más con ímpetu que con ideas claras. La defensa del Burgos resistió sin fisuras y logró mantener su portería a cero hasta el pitido final. El 1-0 terminó siendo definitivo en un duelo de máxima exigencia.

Con este resultado, el Coruxo se queda con 45 puntos, a dos del playoff a la espera de otros resultados, dejando escapar una oportunidad importante en la recta final del campeonato. Por su parte, el Burgos Promesas suma 32 puntos y mantiene vivas sus opciones de permanencia a falta de tres jornadas.

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El conjunto vigués ya centra su atención en su próximo compromiso ante el Rayo Cantabria, un rival en buena dinámica. El margen de error se reduce al mínimo para un Coruxo que sigue soñando, pero que deberá mejorar su eficacia si quiere estar en la pelea hasta el final. Un partido complicado, ya que los cántabros se juegan la última oportunidad que tienen para meterse en el play off. Están a tres puntos de los vigueses, y en la ida empataron a un gol.