El Céltiga se lo pone muy fácil al Barbadás

El Céltiga dejó escapar una oportunidad importante en su visita al colista y regresó de Os Carrís con una derrota dolorosa ante un Barbadás que supo exprimir al máximo sus llegadas. El equipo de Luis Carro pagó muy cara su fragilidad defensiva en una primera parte en la que los ourensanos marcaron tres goles en apenas tres aproximaciones de verdadero peligro.

El partido se torció pronto para los de A Illa. Nespereira aprovechó un rechace tras un centro que se le escapó a Manu Táboas para abrir el marcador. El Céltiga reaccionó y encontró el empate con un disparo raso y lejano de Pedro Delgado, pero la alegría duró poco. Reyes, en una contra, volvió a adelantar al Barbadás cuatro minutos después, antes de que Isma firmase el 3-1 al borde del descanso aprovechand las facilidades de su rival.

Tras el paso por vestuarios, el Céltiga mejoró su ritmo, empujó con más decisión y acumuló méritos para meterse de lleno en el encuentro. Adri Rodríguez recortó distancias y el cuadro isleño apretó hasta el final, pero el esfuerzo no alcanzó para evitar una derrota que le aleja de la zona alta.

Ficha del partido:

BARBADÁS: Tapias, Benavides, Simón Brainsky (Pablo, min. 60), Nespereira, Infamara, Poch, Villar (Soriano, min. 68), Adrián Presas, Toño, Isma (Marcelo, min. 68) y Reyes.

CÉLTIGA: Manu Táboas, Rubi Casás (Giráldez, min. 46), Pedro Delgado, Martín Sánchez, Santi Figueroa (Álex Rodríguez, min. 46), Dani Prada (Anxo, min. 46), Nico, Julio Rey (Guille, min. 73), Marcos Blanco, Marcelo Munín (Sobrido, min. 60) y Adri Rodríguez.

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GOLES: 1-0, min. 11: Nespereira; 1-1, min. 31: Pedro Delgado; 2-1, min. 35: Reyes; 3-1, min. 45: Isma; 3-2, min. 82: Adri Rodríguez.