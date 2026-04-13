El Celta gana a la Gimnástica y acaricia el título liguero

El Celta encarriló el campeonato de Liga tras la victoria lograda en la mañana de ayer en Torrelavega. A falta de nueve puntos por jugarse, los celestes aventajan al Deportivo en cinco.

La resistencia de la Gimnástica duró siete minutos, momento en el que Carro, con un buen disparo desde el vértice de la frontal batía a Álex. Jorge marcó al filo del descanso y al comienzo de la segunda parte.