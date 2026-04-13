El Celta se asegura la segunda plaza

100 CELTA FEMXA ZORKA: Vizmanos (12), Vennema (26), Rodríguez (4), Bermejo (11), Kelliher (26) -cinco inicial- Boquete (5), Gea (8), Cabello (1), Martínez (0) y Salinas (7). 50 SANTFELIUENC: Salzmann (1), Gil (6), Muñoz (8), Trehub (12), Pares (14) -cinco inicial- Romeo (2), Loran (3), Martínez (2) y Segura (2). PARCIALES: 23-13, 24-15, 21-9 y 32-13.

A falta de dos jornadas para la conclusión de la fase regular el Celta Femxa Zorka certificó ayer en Navia la segunda plaza y, por consiguiente, el factor campo en el play off.

El equipo entrenado por Cristina Cantero recibí a un Santfeliuenc que solamente había ganado un partido en lo que llevamos de temporada. Además, el equipo catalán llegaba a Navia con tres jugadoras cadete.

Cantero, por su parte, aprovechó el partido para darle descanso a Diana Cabrera, que llevaba toda la semana con problemas, y era mejor no forzar pensando en todo lo que viene por delante. Además, la entrenadora viguesa tenía que dosificar a las jugadores junior, ya que por la tarde se jugaban el entorchado gallego en la Final A4 que se celebró en Navia.

El problema de un partido como el de ayer no es otro que acusar un exceso de confianza. De pensar que dada la diferencia que hay entre ambos equipos en la clasificación todo estaba hecho. Las catalanas hicieron todo lo que pudieron e, incluso, le dieron un susto al equipo céltico, que tuvo que cortar Cristina Cantero con un tiempo muerto.

Y es que en los primeros diez minutos de juego, el Celta Femxa Zorka se movía bien en ataque, y a pesar de fallar claros lanzamientos, conseguía anotar bien bajo el aro. No era un partido perfecto en ataque, pero al final las canasta llegaban y se finalizaba el cuarto con veintitrés puntos a favor, cifra que no está nada mal.

En defensa faltaba un punto de intensidad, lo que aprovechó el cuadro catalán para conseguir canasta relativamente fáciles.

El arranque del segundo cuarto enfadó mucho a la entrenadora viguesa. Dos triples consecutivas y una canasta de dos de las catalanas, redujo la diferencia. Se pasó del 23-13 del descanso al 23-21 del minuto tres. Cantero no tardó ni un instante el solicitar un tiempo muerto. Le leyó la cartilla a sus jugadoras, ya que tras ese minuto, el Celta Femxa Zorka hizo un parcial de 22-2, que dejó el partido visto para sentencia, 47-28.

Tras el paso por los vestuarios, el partido ya no tuvo historia. El Celta había ajustado bien la defensa de ayudas y recuperaba numerosos balones, diecinueve al final del encuentro.

Con este guión las diferencias en el marcador electrónico de Navia siguieron aumentado. El partido ya estaba roto, no había posibilidades de sorpresa, con un equipo catalán que poco a poco perdía fuerzas y no era capaz de seguir el ritmo de un Celta que corría a la contra.

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Al final, cincuenta puntos de diferencia en el marcador y a pensar en el play off de clasificación, primer paso para disputar la Final A4 de donde saldrá la segunda plaza de ascenso. Y es que todo hace pensar que el Azulmarino no perderá uno de los dos partidos que le quedan, ante el descendido Canoe y Castelló.