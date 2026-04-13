Bateles
Cabo, Samertolaméu, Chapela y Vila de Cangas dominan el Gallego
Koroibos
El XLI Campeonato de Galicia de Bateles celebrado este fin de semana en el puerto de A Pobra do Caramiñal, tuvo como destacados y dominadores, a los clubes Cabo de Cruz con tres títulos y Samertolaméu-Oversea, Chapela-Wofco y Vila de Cangas con dos cada uno. Luego con un título destacaron Mecos, Amegrove y Náutico Riveira, quienes lideraron el medallero. También con medallas de plata y bronce se inscribieron Mugardos, Vilaxoán, Tirán-Pereira, Cabana-Ferrol, Rianxo, Esteirana y Mar de Bueu-Simei.
Fueron doce categorías, seis masculinas y seis femeninas, que tuvieron equipos competidores de alto nivel y ofrecen serias aspiraciones para destacar y conquistar un buen balance en el Campeonato de España de la especialidad, que se celebra el próximo fin de semana en la pista de Legutiano (Vitoria), donde van a proponer seria lucha deportiva por las Banderas de Honor.
No olvidemos que los equipos gallegos siempre han dado muy buenas sensaciones y conquista de títulos en estas categorías del batel, equipo ligero de banco fijo de cuatro remeros y patrón, que el año pasado en la villa cántabra de Castro conquistaron seis Banderas, además de cuatro platas y siete bronces. Así pues, ya están clasificados los dos primeros del Campeonato de Galicia para competir en el Nacional de acuerdo con la normativa, pero, además, Galicia tiene también otras seis plazas con un tercer equipo, por ser el vigente Campeón de España.
De esta forma los gallegos tendrán representación triple en las categorías alevín masculino, infantil femenino y masculino, cadete y juvenil masculino y en absoluta femenina.
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