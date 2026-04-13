La buena imagen del Cambados resulta estéril en Vilalba (2-0)

El Juventud de Cambados firmó una derrota dolorosa en A Magdalena ante un Racing Vilalbés que se impuso gracias al acierto de Pablo Trigo. El cuadro amarillo dejó una imagen competitiva y por momentos mereció mejor premio, pero volvió a pagar muy cara su falta de eficacia.

El equipo de Pénjamo ofreció una buena puesta en escena pese a las bajas y discutió el mando del partido a un rival necesitado de un triunfo para reengancharse a la zona alta. Los cambadeses reclamaron además una acción muy protestada en la primera mitad, cuando Gregor cayó dentro del área.

Lejos de venirse abajo, el Cambados generó ocasiones claras para adelantarse. Un despeje de Gael estuvo cerca de convertirse en autogol y, poco después, Rodri y Diego Iglesias se toparon con la madera en una doble oportunidad. Pero cuando mejor estaban los amarillos llegó el golpe del Vilalbés. Pablo Trigo aprovechó un balón a la espalda de la defensa para superar a David Conde y poner por delante a los lucenses.

Tras el descanso, el encuentro perdió continuidad, aunque el Racing volvió a golpear en otra acción decisiva. Pablo Trigo forzó un penalti, David Conde adivinó el lanzamiento, pero el rechace volvió a caer en los pies del delantero local, que no perdonó para hacer el 2-0.

Aun así, el Cambados no dejó de pelear. Noel tuvo un penalti, pero Santomé adivinó la trayectoria. El Juventud se quedó sin premio, pero sigue fuera del descenso directo.

Ficha del partido:

RACING VILLALBÉS: Santomé, Jose Varela, López, Edu Reigosa, David Buyo, Make, Javi Rey (Santi Prado, min. 87), Borja Míguez, Gael, Álvaro Herrero (Manu Mosquera, min. 64) y Pablo Trigo (Anthony, min. 90).

JUVENTUD DE CAMBADOS: David Conde, Álex Fer, Brais Parada (Fran, min. 85), Alberto Lago (Adrián, min. 85), Tavares, Rodri, André, Gregor (Nico, min. 85), Noel, Diego Iglesias (Diego Hernández, min. 75) y Tiko (Zalo, min. 75).

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GOLES: 1-0, min. 32: Pablo Trigo; 2-0, min. 69: Pablo Trigo.