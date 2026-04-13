El Atios se aleja del liderato

El Atios no pudo recuperar el liderato del grupo 2 de la Preferente Gallega, al caer derrotado ayer en O Carballo ante el líder, el Pontevedra B, en un partido muy físico y disputado.

Era un choque importante, al enfrentarse los dos primeros clasificados del grupo: Una victoria local, significaría volver a colocarse en la primera posición, mientras que el conjunto granate quería consolidar su puesto.

El partido se le complicó muy pronto a los locales, ya que en el minuto 14 el entrenador del Atios se vio obligado a modificar su once, al lesionarse los laterales Iago y Pedrito. Acababa de comenzar el partido y ya había agotado dos cambios. Así el choque avanzaba, con los dos equipos bien posicionados en el campo, muy intensos y con pocas ocasiones de gol. Y cuando ya se había superado la media hora de juego llegó el tanto de Sebas, para adelantar a los visitantes, que cada vez se sentían más cómodos sobre el césped.

En la segunda mitad, a pesar de los intentos del Atios, se impuso la mayor presencia física del conjunto visitante, que consiguió dejar su portería a cero y sumar la cuarta victoria consecutiva, confirmando así su gran momento de forma.

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Tras este partido, el filial granate lidera el grupo, con cuatro puntos de ventaja sobre el Atios, que es el segundo. Una diferencia que no es amplia, teniendo en cuenta que todavía están en juego quince puntos.