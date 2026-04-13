Preferente Futgal
El Arnoia ejecuta al Beluso en el descuento
Un gol desde los once metros de Rubén Arce en tiempo de descuento sirvió al Atlético Arnoia para arrancar un valioso triunfo (1-2) en As Laxes que le permite seguir soñando con colarse en los puestos de promoción de ascenso, y que deja al Beluso en tierra de nadie, con la salvación en la mano, pero con escasas opciones de luchar por las posiciones de privilegio.
El duelo se jugó al ritmo que marcaron los visitantes, que fueron capaces de imponer su físico y su fortaleza en las disputas ante el conjunto entrenado por Bruno Gago, que intentaba darle sin éxito velocidad a su circulación de balón. El inicio, sin embargo, fue un poco más esperanzador, con un Beluso más centrado, hasta que el Arnoia adelantó sus líneas de presión y ahogó a los locales.
El Beluso circulaba pero en horizontal y sin generar peligro, y los ourensanos incluso robaron con peligro para lanzar un disparo que se encontró con el larguero. Fue el aviso de lo que vendría después. Raúl pierde un balón en campo propio cargado por un rival y los visitantes sorprenden descolocada a la defensa celeste para anotar el 0-1. Los de O Morrazo pudieron igualar en un cabezazo de Lope tras un saque de esquina que rozó la madera.
En la reanudación el choque transcurrió por similares derroteros, con la única salvedad de que el Beluso explotó el viento a favor para llegar con peligro en acciones aisladas. Así Millán aprovechó un centro desde banda para poner las tablas en el electrónico.
A partir de ahí hubo algún remate más pero sin excesivo peligro, mientras que el Arnoia tampoco generaba. Y llegó la acción determinante , con un balón en largo que acabó con un penalti de Vivi a un rival. Rubén Arce, en el 94, no fallaría, y regalaría la victoria a los suyos.
FICHA TÉCNICA:
1-2
CD BELUSO-ATLÉTICO ARNOIA
CD BELUSO: Íker; Parada (Vivi, minuto 85), Cristian, Bermu, Jardí, Pasto, Millán (Moha, minuto 87), Lope, Raúl Paredes (Bruno, minuto 70), Ortube (Freire, minuto 85) y Moledo (Abraham, minuto 70).
ATLÉTICO ARNOIA: Borja; Adrián, Iago, Rivero (Diego, minuto 75), Manuel (Raúl, minuto 86), Miguel (Rubén Arce, minuto 75), Álex Pérez, Veloso, Carlos (Dani Álvarez, minuto 90) y Gabriel.
GOLES: 0-1, minuto 35: Adrián. 1-1, minuto 55: Millán. 1-2, minuto 94: Rubén Arce (p).
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