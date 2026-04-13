Fútbol | Preferente
El Areas atina más en un derroche de goles y errores ante el Umia
El 4-5 definitivo refleja noventa minutos de locura ofensiva
Arousa
El Umia y el Cultural Areas se desataron de cara al gol en un partido de demasiadas concesiones por ambas partes.
Ficha del partido:
UMIA: Eloy, Joseph, Cubillo, Adrián (Raúl Abal, min. 79), Samu Acha, Pablo Baúlde (Cavani, min. 46), Pablo Piñeiro, Ibáñez (Mario Gómez, min. 51), Álex Guillán, Jonny y David Calo (Pedro Ramos, min. 46).
CULTURAL AREAS: Adri, Buga, Javi (Santiso, min. 88), Charly, Marcos Alonso, Brais, Diego Diz. Aarón (Méndez, min. 35), Víctor (Yago Alonso, min. 61), Yago Bravo y Javi Vila.
GOLES: 0-1, min. 2: Víctor; 0-2, min. 11: Víctor; 1-2, min. 21: Samu Acha; 2-2, min. 30: Adrián; 2-3, min. 35: Brais; 2-4, min. 39: Brais; 3-4, min. 44: David Calo; 3-5, min. 84: Yago Alonso; 4-5, min. 88: Pedro Ramos.
