Para Sergio y Marcos: la motivación familiar de la campeona de la Minibay

Cada uno de los miles de participantes de la Vig-Bayo de la Minibay alimenta su motor de manera diversa. Detrás de cada zancada, de metro que se conquista al cansancio y al desaliento, late una historia, un rostro, una emoción... Ana Alonso corre por sí misma, por el gozo de retarse, y también por Sergio y Marcos, las dos niños que aguardan a su madre en meta.

Ana Alonso era de las que se enfrentaban a terreno desconocido en lo que se refiere a la competición. Nunca había disputado esa «de la media, la mitad». No resulta fácil preparar una prueba de 10 kilómetros y menos para completarla como ella en 43:13. «Este año estoy intentando entrenar un poco más», confiesa. «Tengo dos niños muy pequeñitos. Hago lo que puedo. Era sólo por disfrutar, la verdad».

Ánimos a los corredores. / Jose Lores

«Los tengo por ahí», dice de esos pequeños que enseguida le han venido a la cabeza y que parece que están dispuestos a seguir sus pasos en el atletismo. «Les gusta mucho. El de 4 años ya corre carreras».

Dos victorias el fin de semana

Alonso tiene el mérito añadido de haber firmado un doblete victorioso el fin de semana. El sábado había ganado en la Carreira de San Telmo-II Memorial Xosé Tato. «Me quedaba algo», indica sobre sus reservas, sin darse importancia. «La de ayer fue cortita. Tenía muchas ganas de venir hoy. Para el año espero hacer la larga... cuando mis hijos crezcan un poquito más», bromea.

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Alonso cruzó la meta con 43 segundos de ventaja sobre otra Ana, Iglesias. En la categoría femenina existe la dificultad añadida de carecer de una referencia visual directa, con varios hombres interponiéndose entre las corredoras. Alonso sí dispuso de una cierta información, aunque tampoco influyese de manera notable en su planteamiento táctico. «La chica de la bici me iba diciendo que no venía nadie», comenta. «Iba un poco más relajada. Pero me daba igual. Ya sé que es un tópico pero venía a disfrutar y lo disfruté mucho».