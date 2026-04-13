El Alondras, en tierra de nadie

El Alondras tenía en la mañana de ayer, la última oportunidad para poder pelear por el quinto puesto de aquí a final de temporada. Los cangueses pincharon en su feudo ante un rival que luchabs por salir del descenso.

Volvió a carecer el conjunto local de ideas y profundidad, con un Silva ordenado y que en los primeros minutos dió algún susto a su rival. La más clara a los cuatro minutos de juego, con un mano a mano de Baldo, que en su intento de picar el balón, desperdiciaba una clarísima ocasión. La posesión era claramente para los de casa, pero sin fluidez, un juego muy fácil de defender para los coruñeses. El primer acercamiento nítido del Alondras, sería al comienzo de la segunda mitad, un golpeo a colocar de Guille, se iba a la parte superior del larguero. Fueron momentos del partido donde los de Cangas, se acercaron al área rival. Luismi con un remate centrado, haría intervenir a Gabriel, segundos después, Aitor Aspas estrellaba, con un disparo lejano, el balón en la cruceta. Con un disparo lejano, se adelantaba el Silva, con un derechazo de Álvaro Rey. Cuando los tres puntos parecían volar a tierras coruñesas, Aitor Aspas en el noventa y cuatro, rescataba un punto para el cuadro alondrista, que le vale de bien poco, ya que con este empate los de O Morrazo, quedan lejos del quinto puesto con solo cuatro jornadas para el fin.