La carrera que es también el hogar: la exitosa 25ª edición de la Vig-Bay

Todos importan en la Vig-Bay. Igual Jorge Puig y Andreia Santos, campeones, que Juan Antonio Almarza, el último que ha entrado dentro de control, más de dos horas después, en la 5.535ª posición. Igual Elías Domínguez, antiguo rey de las populares, que la ganó en 2009 –y el maratón de 2019–, «superfeliz» ahora como 82º, que los que celebran acabarla o que lo intentan. Igual Javier Álvarez Salgado y Julia Vaquero, consagrados en el mármol olímpico, que los anónimos que los rodean. Igual los oriundos que presumen de sus paisajes que extranjeros a quienes ha llegado el rumor de esa belleza. Igual los convencionales que el convaleciente que cojea con su rodillera o los miembros de DisCamino. Igual los sofocados o mareados que ese ciclista ajeno a la prueba pero al que trasladan al PAC para que lo atiendan de una colisión. Igual los maduros, que se enamoraron en la fundación, que Marcos González Borges, que nació en abril de 2001.

Marcos, que cumplía por tanto 25 años a la vez que se disputaba la 25ª edición –los aplazamientos de la pandemia han permitido la sincronización–, reside actualmente en Irlanda. Las protestas contra la subida de los carburantes han colapsado las carreteras del país. El joven caminó durante un par de horas hacia el aeropuerto para tomar el avión. Acudió con puntualidad a la salida en Samil. Noventa minutos después cruzaba la meta.

Andreia Santos cruza la meta en Baiona. / Jose Lores

Era su quinta Vig-Bay. En una ocasión anterior, en un arrebato de última hora, la organización le había facilitado el dorsal. Su padre la había corrido antes. Sentimiento y legado. Es el gran patrimonio de este sueño que Eduardo Vieira concibió a finales del siglo XX y que el grupo que capitanea Pilar Ruiz ha cultivado desde ese 27 de febrero de 2000 hasta convertirlo en una seña de identidad del deporte gallego. 613 participaron en aquel debut. Ayer fueron casi tantas, más de 500, las personas involucradas en el cuidado de los 8.400 héroes del asfalto. «Son 25 años para estar satisfecho y dar las gracias a todo el mundo», celebraba Vieira tras concluir él mismo, una vez más, el recorrido. «Ahora empiezan los próximos 25 y que los veamos. Tiene que ocurrir algo muy extraordinario para que esto algún día pare».

El final más apretado

Antes que parar, la Vig-Bay se ha duplicado. La Minibay de 10 kilómetros, con salida desde Nigrán, inauguró la mañana a las 9:30 y aportó el final más apasionante. El ourensano Quique Blanco (36:23) se impuso en un esprint de 500 metros al redondelano Anxo Otero (36:27), que el sábado había ganado la Carreira de San Telmo en Tui. Manuel Prieto completó el podio (38:06). En mujeres, por contra, la viguesa Ana Alonso (43:13) disfrutó de una ventaja más holgada sobre la rosaleira Ana Iglesias (43:56). Clara Román e Iria de los Ángeles Rodríguez, compañeras en el Celta y de entrenamiento, decidieron entrar de la mano (44:33).

Puig completa su victoria. / Jose Lores

A las 10:00 se efectuó la salida de la media maratón en una mañana de meteorología voluble: llovizna suave e intermitente, con ligero frío o ligero calor en el baile del sol y las nubes. Condiciones para alentar las marcas. Tres anteriores ganadores aspiraron a ampliar su palmarés yéndose del resto. Alberto Fernández, el más veterano (2014), se quedó descolgado (1:07:19). Rubén Pires (2025) intentó soltar amarras desde el kilómetro 15 pero Jorge Puig (2023) aguantó y acertó con el golpe definitivo en el 18: 1:05:48 por 1:06:30. Portugal se consoló con Andreia Santos (1:16:06), acompañada por Lucía Sicre (1:20:08) y Sonia Abad (1:23:19).

Concluida la 25ª edición, la evaluación de los organizadores iniciará el camino hacia la 26ª edición. Será en abril de 2026 y Marcos González Borges, allá donde esté, hará las maletas y regresará porque la Vig-Bay, de alguna manera y para tantos miles, es también un trocito de hogar.