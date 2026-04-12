La Vig-Bay celebra su 25 aniversario con miles de participantes y victorias de Jorge Puig y Andreia Santos

La Vig-Bay volvió a confirmar este domingo por qué es una de las grandes citas del atletismo popular en Galicia. La prueba celebró su 25ª aniversario con miles de participantes en una jornada en la que el ambiente, la respuesta del público y la dimensión del evento estuvieron a la altura de una carrera ya plenamente consolidada en el calendario deportivo.

Desde primera hora de la mañana, con la salida de la media maratón en Samil y la puesta en marcha de la Mini-Bay en Nigrán, la prueba ofreció la imagen de siempre: una marea de corredores avanzando hacia Baiona con objetivos muy distintos, pero con una misma meta. Jorge Puig se llevó la victoria en la media maratón tras imponerse en un duelo entre corredores que ya sabían lo que era ganar esta prueba. El atleta, vencedor en 2023, se marchó pronto junto a Rubén Pires, ganador en 2025, y Alejandro Fernández, campeón en 2014. Pires trató de romper la carrera a partir del kilómetro 12, pero su ventaja apenas fue de unos metros y Puig logró rehacerse para cruzar la meta en 1.05.49. Pires llegó en 1.06.28 y Fernández completó el podio con un tiempo de 1.07.20. En mujeres, gran superiorad de Andreia Santos, que firmó un crono de 1.16.09. No la pudieron inquietar ni Lucía Sicre (1.20.12) ni Sonia Abad (1.23.24)

La carrera larga volvió a reunir a 6.400 deportistas, mientras que otros 2.000 tomaron la salida en la Mini-Bay de 10 kilómetros. La cifra explica el crecimiento de una competición que ha multiplicado su alcance sin perder su esencia: la de una carrera que acoge por igual a quienes pelean por los primeros puestos y a quienes encuentran su gran victoria en cruzar la meta de Baiona.

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La cita volvió a reunir además a corredores llegados de muy distintos puntos, con representación internacional y presencia de atletas de todas las comunidades autónomas, reflejo del tirón que mantiene la prueba más allá del área metropolitana. Pese al descenso de las temperaturas, no tan pronunciadas como se pronoticava, y a una leve llovizna, el tiempo acompañó en su conjunto a los participantes y permitió disfrutar de la jornada.