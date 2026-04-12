Quique Blanco se impone en la Mini-Bay tras un final apretado y logra el primer puesto en los 10 kilómetros

La Mini-Bay abrió este domingo la gran mañana atlética del sur de la ría con una carrera marcada por la lluvia ligera pero constante y por un ambiente que volvió a confirmar el tirón de la Vig-Bay en su 25º aniversario. En la prueba de 10 kilómetros, conocida como «de la media, la mitad», Quique Blanco fue el primero en cruzar la meta tras imponerse en un final apretado al redondelano Anxo Otero.

El corredor ourensano paró el crono en 35:46 después de sostener su ventaja en los últimos metros ante el empuje de Otero, que llegó cuatro segundos después, con un tiempo de 35:50. El redondelano pagó en los últimos 500 metros haber competido y ganado el sábado en la San Telmo de Tui. Manuel Prieto completó el podio masculino, ya a algo más de distancia, un minuto después de los dos primeros clasificados.

En categoría femenina, Ana Alonso sí logró completar el doblete del fin de semana. La atleta viguesa, que ya se había impuesto el sábado en Tui, volvió a mostrar su fortaleza para adjudicarse también la Mini-Bay con un registro de 42:39. Tras ella entró la rosaleira Ana Iglesias, mientras que las célticas Clara Román e Iris de los Ángeles, compañeras de entrenamiento, decidieron cruzar la meta juntas en una de las imágenes destacadas de la mañana.

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La lluvia acompañó de forma persistente el desarrollo de la prueba, aunque las condiciones no fueron tan frías como se había pronosticado en la víspera. Ese contexto no restó protagonismo a una carrera ya plenamente asentada dentro del programa de la Vig-Bay.