Partido clave para el Coruxo en Burgos

El Coruxo inicia el último mes de competición con un claro objetivo, ser uno de los cuatros equipos que prolonguen la temporada disputando el play off de ascenso a Primera.

La totalidad de la jornada se disputará a lo largo del día de hoy, y la realidad es que hay mucho en juego. Los jugadores del Coruxo son conscientes de que los tres puntos de hoy son claves. La importancia radica en que los cinco equipos que tiene por delante, o bien juegan entre si o ante equipos que quieres meterse en el play off. Por todo ellos puede ser una jornada que marque un punto de inflexión en esta recta final de la temporada.

El Coruxo visita a un Burgos Promesas que ocupa puestos de descenso, y que tiene la salvación a diez puntos, por lo que incluso esta misma tarde podría certificar su descenso de categoría.

Los vigueses son un equipo que esta temporada se han mostrado mucho más sólidos lejos de O Vao que ante su afición. De hecho, es el cuarto mejor equipo como visitante, con siete victorias y tres empates. Pero ese buen hacer lejos de Vigo, también contrasta con importantes decepciones con la pérdida de los tres puntos en los momentos finales de los partidos, en campos en donde había que llevarse algo positivo.

El equipo trabajó con intensidad a lo largo de la semana. La derrota del domingo pasado ante el Marino dejó un mal sabor de boca, porque los tres puntos perdidos los habría dejado en una posición excelente para no esperar hasta el final para saber su jugará o no el play off de ascenso de categoría.

Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, recuperó la semana pasada a Dani Rosas tras varias semanas en el dique seco. El delantero jugó poco más de quince minutos, y no cabe duda que es una buena noticia para el técnico vigués, al poder contar con una opción más para la punta de ataque.

La lista de convocados está formada por los dieciocho jugadores disponibles, por lo que el «once» inicial podría sufrir pocos cambios con respecto al que la semana pasada inició el partido en el campo de O Vao ante el Marino. La expedición sabe que todo pasa por sumar los tres puntos.

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CAMPO: C.D. Castañares HORA: 17 horas.