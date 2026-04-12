Media Punta manda en el Ifevi

Un Ifevi a reventar desde primera hora disfrutó de la quinta edición del Move it Vigo, el festival de danza urbana que pese a su juventud está plenamente consolidado y cada año crece en número y calidad de participantes como quedó de manifiesto en la jornada de ayer.

A las nueve de la mañana arrancaba la primera de las fases, dedicada a las categorías más jóvenes, como los Baby, desde los 4 años, siguiendo con Infantil y Junior. En Minisolista, la 1ª clasificada fue Irene Antuña, de la escuela Swing Pire, de Noreña – Asturias. En Mini Parejas se levaban el primer premio Sil y Dani, deArte&Danza, de Vigo. En la categoría Baby, los triunfadores fueron Rikiños, de Media Punta, de Vigo, al igual que se llevaban el primer puesto en la categoría Infantil – Trasnos, también de la viguesa Media Punta que firmaba así un doblete en estas categorías. La Beca Summer Dance era para Ohana´s, de Street Dance, que venían desde Cedeira. Y ya en la categoría Junior, primer puesto para Mini Roars, de Infinity Dance Studio, de León. La Beca Summer Dance en esta categoría era para Lil Shappis, de Alma Funky, de Gijón, siendo la Beca Bashment Intensive, para Ducksoup, de Star Dance Lugo.

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Uno de los grupos de Media Punta, en su actuación. | JOSÉ LORES

En el Ciclo de la tarde la ciudad de Vigo destacó en el palmarés registrado por sus escuelas de danza urbana, así como Pontevedra y la provincia de León. En categoría Solista, el vencedor fue Antón Santiago, de Getting Jiggy, de Pontevedra. En la categoría de Parejas, los triunfadores fueron Paula y Andy, de la escuela viguesa que lleva su nombre. En categoría MiniCrew, subieron a lo más alto del podio Shadow, de la escuela Teressa Ngundi, también de Vigo. En la categoría Youth, la gran M del Move it Vigo, fue para Lion Kids, de Infinity Dance Studio, de León. La Beca Summer Dance, para New Ways, de Arte&Danza, de Vigo. Y los grandes premiados del día en la Categoría Profesional by Xunta de Galicia, fueron Wabirockers, de la escuela viguesa Media Punta. La escuela viguesa reforzaba su dominio con la victoria en absoluta con Holywaack, o en Megacrew, con Justas Pista. CompletabanCrispy Bones, en Premium, de Da Vigo, al igual que Dei Heelers, en la categoría Heels, llegados desde A Coruña.