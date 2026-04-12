Una marea en dirección a Baiona

Es el mayor espectáculo deportivo popular que puede verse hoy en día en el sur de Galicia. A las 10:00 horas sonará el disparo en Samil que pondrá en marcha esa marea humana que acabará en Baiona. Un día especial para la Vig-Bay que vivirá hoy por la mañana su vigésimo quinta edición. Quedan atrás aquellos tiempos en los que apenas un centenar de valientes se lanzaron por la carretera de la costa en 2000 para completar los 21 kilómetros de la media maratón. Son miles los que han seguido sus pasos durante estas ediciones en las que ya son cien mil los participantes que ha tenido esta carrera. Hoy son 6.400 los deportistas de tomarán la salida en la carrera larga, en esa media maratón para la que se han concentrado y preparado. Cada uno carga con una historia especial, con una cuenta pendiente, un reto...es la grandeza de una carrera que trata igual al que pelea por la victoria y al que la victoria supone simplemente llegar a Baiona y sentir que sus pies pisan la alfombra bajo la pancarta de meta.

Además de la carrera larga, a las 9:30 horas arrancará en Nigrán la Mini-Bay, que es la prueba de 10 kilómetros que desde hace años da cobijo a quienes también desean participar en la prueba pero aún no se aventuran en la distancia larga. Serán 2.000 los que salgan desde Nigrán para alcanzar la misma meta de Baiona.

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Por todo ello, como parte de la liturgia que rodea esta carrera, ayer el Verbum fue un hervidero de deportistas que acudieron a recoger su dorsal y para compartir con quienes se aventuran por el mismo camino los nervios de la víspera. Más de dos mil se estrenarán por primera vez en la Vig-Bay que se alimenta cada año de gente que quiere conocer la carrera. Más de cuarenta nacionalidades estarán representadas, todas las comunidades autónomas españolas...nadie falta.