Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis IIEmpleo en GaliciaDía Mundial del PárkinsonNegocios de Vigo con historiaEuroprecisOrigen Cristobal Colón
instagramlinkedin

Tercera Federación

Buen punto para el Gran Peña en A Cheda

Los de Barreiro se mantienen en la lucha por una de las plazas para el play off de ascenso

Área 11

Lugo

El Gran Peña se lleva un empate sin goles de su visitaba al filial del Club Deportivo Lugo en un partido tan igualado como espeso. Faltaron ocasiones, trabajo para los guardametas e ideas que generasen peligro en las porterías rivales. El encuentro terminó sin goles y con un reparto de puntos que deja a ambos conjuntos tal y como estaban cuando empezó el partido. Es decir, un punto que sirve para que el Gran Peña se mantenga a tres puntos de los puestos de play-off de ascenso.

Los de Barreiro llegaban a A Cheda con la intención de resarcirse de sus dos últimas derrotas frente al Compostela (5-1) y el Viveiro (2-1), y cerrar este tourmalet de tres partidos consecutivos a domicilio con un triunfo para volver a acercarse a los puestos de play-off de ascenso.

Se preveía un partido igualado y disputado, algo que se confirmó durante la primera media hora de juego. Apenas ocurrió nada. Pocas ocasiones, menos ideas y apenas peligro en ambas porterías. El partido fue espeso y a ratos aburrido. Y eso que el Gran Peña intentó acercarse a la portería de Candal, pero los locales se mostraron sólidos y solidarios en defensa.

En el segundo tiempo nada cambió. Los guardametas no tuvieron trabajo y el partido acabó finalizando con un empate sin goles y un punto para un Gran Peña que la semana que viene recibirá al Alondras.

Noticias relacionadas

Un punto que le sirve a los vigueses para seguir en la pelea por meterse en el play off.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
  2. El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
  3. Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
  4. «En liquidación»: cierra la cadena de moda Emilio Iglesias, con cuatro tiendas en Vigo
  5. Indra contratará a 170 personas en Galicia y centrará en Vigo su centro de ingeniería para guerra electrónica
  6. Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
  7. Papá y mamá te acompañan: Carla Lago se estrena en la Vig-Bay tras perder a sus padres en dos años por inesperadas enfermedades
  8. Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo

El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

San Telmo, también para devotos del mundo ecuestre

San Telmo, también para devotos del mundo ecuestre

El encarecimiento de los combustibles y las bonificaciones del billete duplican la cifra de viajeros que usan el autobús en Galicia

El encarecimiento de los combustibles y las bonificaciones del billete duplican la cifra de viajeros que usan el autobús en Galicia

La Real Academia Galega redibuja el mapa toponímico de Pontevedra y su área

La Real Academia Galega redibuja el mapa toponímico de Pontevedra y su área

Las comarcas, a la cabeza en el uso de ‘tablets’ y móviles entre la infancia

Las comarcas, a la cabeza en el uso de ‘tablets’ y móviles entre la infancia

Una marea en dirección a Baiona

Una marea en dirección a Baiona

«A sorte chamou á porta e fixo que volvese gravar»

«A sorte chamou á porta e fixo que volvese gravar»

Una red criminal de prostitución captó a dos menores de edad fugadas de un centro de Ourense

Una red criminal de prostitución captó a dos menores de edad fugadas de un centro de Ourense
Tracking Pixel Contents