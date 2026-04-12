Buen punto para el Gran Peña en A Cheda

El Gran Peña se lleva un empate sin goles de su visitaba al filial del Club Deportivo Lugo en un partido tan igualado como espeso. Faltaron ocasiones, trabajo para los guardametas e ideas que generasen peligro en las porterías rivales. El encuentro terminó sin goles y con un reparto de puntos que deja a ambos conjuntos tal y como estaban cuando empezó el partido. Es decir, un punto que sirve para que el Gran Peña se mantenga a tres puntos de los puestos de play-off de ascenso.

Los de Barreiro llegaban a A Cheda con la intención de resarcirse de sus dos últimas derrotas frente al Compostela (5-1) y el Viveiro (2-1), y cerrar este tourmalet de tres partidos consecutivos a domicilio con un triunfo para volver a acercarse a los puestos de play-off de ascenso.

Se preveía un partido igualado y disputado, algo que se confirmó durante la primera media hora de juego. Apenas ocurrió nada. Pocas ocasiones, menos ideas y apenas peligro en ambas porterías. El partido fue espeso y a ratos aburrido. Y eso que el Gran Peña intentó acercarse a la portería de Candal, pero los locales se mostraron sólidos y solidarios en defensa.

En el segundo tiempo nada cambió. Los guardametas no tuvieron trabajo y el partido acabó finalizando con un empate sin goles y un punto para un Gran Peña que la semana que viene recibirá al Alondras.

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Un punto que le sirve a los vigueses para seguir en la pelea por meterse en el play off.