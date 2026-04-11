Danza urbana
El Ifevi, una pista de baile
El recinto ferial acoge la quinta edición del «Move it Vigo» en el que habrá 1.800 bailarines sobre el escenario y nuevas categorías en competición
Redacción
El Instituto Ferial de Vigo abrirá sus puertas a primera hora para un espectáculo que arrancará a las 9:00 de la mañana y llegará sin interrupción hasta las 22 horas, en la que está programada la última entrega de premios. Una nueva edición del «Move it Vigo» llenará el recinto. Precisamente, las grandes novedades en esta quinta entrega, son la incorporación de dos nuevas categorías: la Categoría Profesional by Xunta de Galicia y la Categoría Megacrew Kids.
Destacan las interpretaciones en grupo, en las que habrá coreografías en las que participarán hasta 40 bailarines, pero también se esperan con mucha expectación las actuaciones en solista, parejas y tríos.
25.000 watios de potencia le darán el sonido al Move it Vigo, con 5 pantallas Led con emisión en directo, 1.800 bailarines sobre un escenario de 12 x 14 metros, más de 50 escuelas y 200 coreografías son sólo algunas de las cifras que se manejan en esta 5ª edición, con medio centenar de personas, entre técnicos y voluntariados, trabajando durante toda la jornada para que no se escape ni quede al azar el más mínimo detalle. Move it Vigo ha colgado el cartel de completo tras haber vendido todas las entradas disponibles para el gran público. Es por ello que la organizadora, Raquel Rodríguez, pensando en todas aquellas personas que no se quieren perder ni el más mínimo detalle de la competición, ha habilitado una cuenta de Move it Vigo en Twitch, cuyo enlace se enviará a través de las Redes Sociales. En esta nueva edición, al igual que el pasado año, se entregarán numerosas Becas de varias de las mejores Escuelas de Danza Urbana de España.
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