El Celta, a cerrar la segunda plaza

La temporada llega a su recta final. El Celta Femxa Zorka afronta mañana domingo la penúltima jornada de Liga recibiendo en el pabellón de Navia al Santfeliuenc. El equipo catalán llega a Vigo ya descendido y con el cansancio acumulado de haber jugar ayer viernes en Melilla el partido que tenía pendiente.

Para el equipo entrenado por Cristina Cantero, el partido de mañana es importante, ya que un triunfo supondría certificar la segunda posición. No obstante, el equipo podría iniciar el encuentro con la posición asegurada, siempre y cuando el Unicaja caiga esta tarde con el Castelló.

La segunda posición tiene una gran importancia, ya que marcará su camino en la fase final de la temporada. En el cruce de play off se enfrentaría al noveno clasificado que, a día de hoy, es el Alqázeres. El partido de vuelta se jugaría en Navia, con la ventaja que eso supone.

De lograr el pase a la Final Four, el Celta Femxa Zorka y la ciudad de Vigo serían máximos candidatos a albergar la fase, siempre que se presentara una oferta. De hecho ya hubo un primer contacto con la alcaldía.

En ese play off, la clasificación de la fase regular también jugaría un papel importante, ya que de clasificarse, el Celta Femxa Zorka jugaría las semifinales ante el ganador de la eliminatoria que, a día de hoy, enfrentaría a Melilla y Zamora. Una hipotética final saldría del vencedor de las eliminatorias en las que participan Unicaja, Domusa, Oses y Unibasket. Todo ello si la clasificación no sufre cambios.

Sobre el partido de mañana por la mañana, Cantero apuntaba que «buscamos el final de temporada y nos enfrentamos a San Feliu. La verdad es que es un equipo que viene descendido, y la verdad es que últimamente, entre jugadoras junior, alguna cadete, están intentando terminar la temporada lo mejor posible».

La entrenadora apuntó que «es verdad que fue una semana complicada. Tenemos a Diana con problemas y a Boquete con algo de fiebre, por lo que a la hora de entrenar ha sido un poco complicado. Destacar la actitud de las jugadoras, de saber que es importante sumar cada día, seamos las que seamos las que estemos sobre la pista. Además es una semana que nuestro junior también juega la Final Four. No obstante, eso no quita el objetivo, que es jugando en casa, ser muy competitivas y sacar el partido por lo civil o por lo criminal, como digo yo».

PABELLÓN: Navia.

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HORA: 12.30 horas (domingo).