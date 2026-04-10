Simeone, sobre las quejas arbitrales del Barça a la UEFA: "Vivimos en Madrid, estamos acostumbrados a estas situaciones"

El Atlético de Madrid juega este sábado (21.00 horas) un partido de Liga y a nadie le importa demasiado. La visita al Ramón Sánchez-Pizjuán es un hito minúsculo en el abril rojiblanco, en el que el foco está en otros negociados. En los siete días posteriores, el equipo de Simeone defenderá el 0-2 del Camp Nou en Champions y disputará la final de Copa frente a la Real Sociedad.

Y como quiera que la cuarta plaza de la Liga, que tiene el mismo valor que la tercera y hasta que la segunda, está virtualmente garantizada (el Betis le sigue a 12 puntos, un mundo), el duelo contra el Sevilla es poco menos que un incordio en el calendario. No para los hispalenses, claro, que arrancan la jornada apenas dos puntos por encima del descenso que marca el Elche.

Los "demonios"

"Los demonios siempre están dando vueltas en nuestra mente, nos invitan a relajarnos. Es importante no dar espacio a esos demonios", ha analizado este viernes, poético, el entrenador argentino. Traía preparada esa respuesta, como también la relativa a la polémica por el penalti no pitado por mano a Pubill el miércoles. Un presunto error arbitral que ha motivado una queja formal del Barça ante la UEFA.

"Soy respetuoso. Vivimos en Madrid, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. El que quiera entender, lo puede entender", se ha limitado a señalar sobre el asunto. Como nota curiosa, o no tanto, Simeone ha tardado bastante en comparecer en rueda de prensa... y lo ha acabado haciendo después de que Hansi Flick terminara su atención a los medios con motivo del derbi contra el Espanyol.

Simeone, en la previa del Sevilla-Atlético. / EFE

Revolución en el once ante el Sevilla

En una repregunta posterior, ha evitado extenderse en la reflexión que apela al Real Madrid y su perenne campaña contra los árbitros, reconociendo como "lícitas" las quejas azulgranas. No podía ser de otra manera tras las que verbalizó el club, con comunicado de Miguel Ángel Gil incluido, tras la polémica no expulsión de Gerard Martín en el compromiso liguero contra los azulgranas.

Noticias relacionadas

Prefería el Cholo hablar del partido contra el Sevilla, en el que se espera una revolución casi completa en la alineación titular. La parcela más reconocible debería ser el centro de la defensa, dado que Le Normand y Pubill están sancionados en Champions y no podrán jugar contra el Barça. A partir de ahí, se abrirá espacio en el once para los Sorloth, Baena, Almada, Mendoza, Vargas y algún que otro canterano, como ocurrió en el duelo liguero ante los azulgranas del pasado sábado. Oblak todavía no está recuperado, aunque el Cholo confía en contar con él el martes.