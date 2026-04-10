Lewandowski se ofrece al Milan y hay opciones de acuerdo

El futuro de Robert Lewandowski parece que se aclarará en este mes de abril. El delantero polaco tiene muchas ofertas encima de la mesa, pero se inclinaría por la vía italiana en el caso de no continuar en el club blaugrana. 'La Gazzetta dello Sport', siempre bien informada de todo lo que rodea al Milan, asegura que Lewandowski se ha ofrecido al equipo transalpino y estaría en disposición de comenzar a negociar un nuevo contrato. El Milan le quiere y hará un esfuerzo para intentar su contratación, aunque baraja un salario muy por debajo del que ahora percibe en el club blaugrana. Eso sí, la vía para convencerle es un contrato de dos años y una apuesta deportiva total: sería titular indiscutible en el equipo de Massimiliano Allegri.

La portada del rotativo italiano es contundente y asegura que el polaco quiere explorar los contactos con el Milan, club que le atraería por su historia y porque se ha recuperado deportivamente. Todo indica que jugará la Champions y este año está peleando el Scudetto prácticamente hasta el final. La estrategia de los italianos es clara y están apretando a su entorno para que tomen una decisión lo antes posible. Es su gran apuesta y, por ahora, no tendrían alternativas al polaco.

Portada de 'La Gazzetta dello Sport' / Sport.es

El entorno del delantero polaco se habría reunido esta misma semana con el Milan para escuchar la propuesta italiana. Le habría dado prioridad a pesar de que Lewandowski maneja una importante oferta de la MLS -el Chicago Fire- y el interés de equipos de Arabia Saudí. Asimismo, la Juventus también se ha acercado a su agente, pero el Milan tendría las de ganar siempre que abandonase el Barça el próximo 30 de junio.

Y ahora viene la fase decisiva. El Barça, por compromiso de su presidente, Joan Laporta, se va a reunir con Lewandowski para ofrecerle un año más de contrato. La idea de la dirección deportiva es apostar por un contrato corto con una reducción drástica de salario: habrá un fijo que supondría la mitad de lo que percibe ahora, más unos variables en función de su rendimiento individual. Pero el aspecto deportivo es importante. Lewandowski está dispuesto a asumir un rol más secundario y es consciente de que el Barça quiere optar por el fichaje de un delantero titular, pero quiere hablar con Hansi Flick para que le explique claramente las opciones previstas para el nuevo curso.

Lewandowski siempre ha priorizado al Barça. Se siente a gusto en el club y su familia también está a gusto en Barcelona, pero también entiende que no desea ser un estorbo para el futuro del club. Solo si todas las partes están convencidas de su continuidad, dará el OK. Y ahora todo está en el aire. Al delantero no le convenció el cambio en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions ante el Atlético, que le obligó a quedarse en el banquillo en la media parte, y está a la espera de ver cómo evoluciona todo en las próximas semanas. A finales de abril desea tener más o menos claro su futuro y puede pasar de todo. El Milan lo sabe y está apretando más que nunca.