Diego Sánchez, primer árbitro gallego en un mundial

Cuando aquel Diego Sánchez Rojo (A Coruña, 1992) de 14 años decidió probar en el arbitraje y tenía que aguantar a «ciertos personajes» en los campos de la Torre de Hércules, le sostuvieron sus compañeros y esa pasión que ya iba germinando en él y que nunca le abandonó. Casi dos décadas después y tras ir escalando poco a poco en el mundo del silbato, se convirtió este jueves en uno de los árbitros españoles que impartirán justicia en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de este próximo verano de 2026. Será uno de los trencillas integrados en un cuarteto formado también por Alejandro Hernández, como principal; José Enrique Naranjo, como asistente y Carlos del Cerro, como responsable del VAR. Sánchez Rojo será el primer gallego que acuda como colegiado a una de estas citas, desde aquella primera edición de Argentina 1930, según apuntó la Federación Galega de Fútbol.

«Empecé a arbitrar como un juego de niños. Me fue bien y subí», reconocía humilde el propio Diego Sánchez en el año 2022 en una entrevista a LA OPINIÓN - periódico del mismo grupo editorial que FARO_ tras ser designado mejor asistente de Primera División y haber sido nombrado internacional. Por entonces, llevaba solo dos años en la máxima categoría tras haber ascendido como el más reconocido en la categoría de plata. Entonces, por tiempo y trayectoria, era imposible que acudiese al Mundial de Qatar, pero quedaba la cuenta pendiente para la cita de 2026. Diego Sánchez Rojo ya la ha saldado.

Su trayectoria

Como casi todos los colegiados, el amor inicial fue el propio juego, no tanto impartir justicia. Primero intentó ser futbolista. Perteneció al Orillamar y lo dejó con 18 años. Estudio Económicas y hasta hace unos años el arbitraje no era lo que le daba el sustento a final de mes. En el año 2020 todo cambió: «Empecé hace años a trabajar en R (la sede de la compañía de cable que ahora pertenece a Orange) en el Obelisco y cuando ascendí a Primera División, debí dejarlo, te piden exclusividad», contaba hace cuatro años al dar el salto a la internacionalidad.

Por entonces explicaba así esa pasión que le ha llevado ahora a un Mundial y a hacer historia para A Coruña y Galicia: «Más que vocación, es que te guste tanto el fútbol que quieras probarlo desde otro punto de vista. Pasa que luego compañeros que han entrado con 34 o 35 años a arbitrar, dicen: ‘Si lo hubiera sabido antes...’. Es que el mundillo te engancha, los compañeros, compartir las actividades como las de O Silbato, estar juntos... No son solo los 90 minutos. Hay entrenamientos, clases de reglas y hablas y charlas... Todo hace que seamos una familia y que te enganche y que pese más eso que las situaciones desgraciadas que pueda haber, que por suerte cada vez hay menos».

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Haber llegado a la élite y haber escalado a buen ritmo en el mundo de los colegiados no le han impedido participar en charlas para concienciar a niños en colegios de la ciudad o ayudar a los más jóvenes, ya fuesen jugadores o promesas del arbitraje. Ahora le toca defender a sus colegas de A Coruña y Galicia en la cita de Canadá, Estados Unidos y México. Un pedazo de historia.