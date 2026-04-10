Cecilia Cacheda seguirá un año más en el Guardés

La primera piedra del próximo Mecalia Guardés ya está puesta. La central Cecilia Cacheda ha sido la primera jugadora en renovar su acuerdo con el club miñoto y sumará el año que viene su cuarta campaña en el equipo.

La lalinense, de 31 años, espieza esencial en la configuración de la plantilla guardesa, especialmente en su estrategia ofensiva. Capaz de leer el juego con rapidez y anticiparse a cada jugada, Cacheda lidera el ataque sobre la pista y es una de las jugadoras más valiosas en términos de definición de cara a las porterías rivales. Desde la posición central y a pesar de ausentarse de varios partidos debido a lesiones y molestias puntuales, en la temporada actual suma la impresionante cifra de 76 goles y 146 asistencias, además de una inestimable aportación a nivel táctico. También es una jugadora muy atenta en la protección de la propia portería, causante de otros tantos robos de balón que transforman las acciones defensivas en coordinados contraataques.

Por todo ello el Mecalia considera a la gallega una parte fundamental de su plantilla, talento local que supone una importante pieza del puzle que es el equipo y sus últimos logros. Cacheda llegó al Guardés en el año 2023, procedente del Motivemarket.com Gijón y buscando nuevos retos cerca de su casa, y encontró desde entonces en el club miñoto un lugar en el que brillar y una alianza a la hora de pensar en el futuro.

Cacheda es el primer nombre que el Guardés desvela de su proyecto para el próximo curso 2026/2027, del que únicamente ha trascendido además que Ana Seabra no continuará al frente de su cuerpo técnico, sin conocerse todavía su relevo. En las siguientes semanas, el Club comunicará las demás jugadoras que conformarán su plantilla del año que viene, así como la identidad del técnico que la dirigirá.

«El Guardés es un club que lucha por absolutamente todo, me gusta esa ambición y exigencia»

La jugadora del Guardés, Cecilia Cacheda, ha declarado estar «muy contenta con la renovación», ya que «al final, cuando estás a gusto y las cosas van bien, es muy fácil dar el paso». Es esa sensación de comodidad uno de los principales motivos para continuar un año más entre sus filas, pues la central describe complicidad con sus compañeras, un ambiente «muy bueno» y destaca que «tanto el Club como el pueblo se vuelcan mucho con nosotras, y esa ayuda siempre es bienvenida».

La tendencia positiva del equipo en los últimos tiempos es, por lo demás, la razón principal para que la lalinense siga haciendo de A Guarda su hogar. «El Guardés es un club que lucha por absolutamente todo, y para muestra de ello tenemos el hecho de que somos el único equipo en seguir vivas en las tres competiciones que jugamos esta temporada», explica Cacheda. «El motivo más grande para seguir aquí es esa ambición y exigencia del equipo, que siempre es máxima, yo soy una persona a la que le gusta autoexigirse y trabajar y creo que no hay mejor sitio para hacerlo», continúa.

El hecho de poder competir en su tierra, cerca de su casa, también es un plus a favor del equipo miñoto, y que en sus palabras y junto con «el buen trato que siempre se me ha dado desde todas las partes del Club (compañeras, directiva, afición…)», contribuyen a ese estar a gusto.

Con respecto al futuro, la central espera que el Mecalia continúe por el mismo camino de cara a la próxima temporada: «Espero lo mismo, estar luchando siempre por todo, ser un equipo puntero en España y seguir en esta línea de ambición y ganas que demostramos y que nos da ese puntito más que se nota en el día a día». Por lo pronto, Ceci sueña con «rascar algún título» este año, que sería «maravilloso» pero, más allá de los resultados, es ese trabajo a lo largo del camino lo que la motiva a mantener las aspiraciones altas de cara al 2027.

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La renovación de Cacheda llega en vísperas de que el Guadés cierre en la pista del Morvedre la Liga regular. Aún está por definir la cuarta plaza que ahora mismo pertenece al Guardés.