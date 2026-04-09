Piragüismo
Rodrigo Germade logra billete en el K-2 para la Copa del Mundo
El cangués se impuso en el Selectivo junto a Adrián del Río | Diego Domínguez, Manuel Fontán, Adrián Sieiro, Claudia Couto y Carolina García se clasifican
El cangués Rodrigo Germade liderará la expedición gallega en las Copas de Europa de Szeged (Hungría) y Brandenburgo (Alemania) del próximo mes de mayo. El palista del Club Fluvial Lugo obtuvo su clasificación para las primeras citas internacionales de la temporada después de haberse impuesto en la prueba del K-2 del Selectivo disputado esta mañana en el embalse de Pontillón do Castro, en Verducido, sobre la distancia de 500 metros, y que definió el equipo nacional de sprint olímpico en esta modalidad.
Germade formó equipo con Adrián del Río para vencer con un tiempo de 1:29,70, clasificándose por delante de la pareja integrada por Enrique Adán y Carlos García (1:30,13), que también competirá en las dos citas (se clasificaban las dos primeras embarcaciones de cada prueba). La tercera plaza fue para Alberto Llera e Íñigo Peña, y la cuarta recayó en Álex Graneri y Marcus Cooper.
El doble medallista olímpico (plata en Tokio y bronce en París, en ambos casos en el K-4) estará acompañado por otros cinco gallegos que obtuvieron su pase en las regatas desarrolladas en el embalse pontevedrés. Así, en el C-2 500 masculino la victoria fue a parar a manos del dúo formado por Manuel Fontán (Club Náutico O Muíño) y Diego Domínguez (Club Fluvial de Lugo), que marcó un tiempo de 1:39,54. La segunda plaza, que también da derecho a disputar las dos Copas del Mundo, recayó en Daniel Grijalba y el gallego Adrián Sieiro (Club Náutico O Muíño), que paró el cronómetro en 1:40,37. El cangués Pablo Graña, que hacía equipo con Pedro Torrado, se quedó fuera al finalizar cuarto, a dos segundos y 91 centésimas de los ganadores. Tampoco logró su billete Martín Jácome (Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra), tercero en la regata junto a Cayetano García de la Borbolla.
En el C-2 500 metros femenino Claudia Couto (Kayak Tudense) consiguió su pasaporte europeo remando con María Corbera gracias a la segunda posición lograda en su prueba con un tiempo de 1:58,63, justo por detrás de las vencedoras, María Moreno y Viktoriia Yarchevska, con 1:55,84. Mientras, en el K-2 femenino la pontevedresa Carolina García regresará al ruedo internacional después de haberse clasificado segunda en una apretadísima prueba en la que marcó un tiempo de 1:43,54 junto a su compañera Nerea García, a un suspiro, apenas 23 centésimas, de la pareja ganadora, la integrada por Lucía Val y Bárbara Pardo.
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