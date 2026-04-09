El Rayo golea al AEK y da un paso de gigante hacia las semifinales

El Rayo Vallecano, con goles de Unai López, Isi Palazón y el marroquí Ilias Akhomach, venció 3-0 este jueves al AEK Atenas en la ida de los cuartos de final de la Liga Conferencia y afrontará el partido de vuelta con una abultada ventaja que le hace ser favorito para acceder a semifinales.

El partido de vuelta entre el AEK Atenas y el Rayo se disputará el jueves 16 de abril en el OPAP Arena.