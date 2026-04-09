Motociclismo
Luca Piñeiro logra un gran resultado en la Copa de España
Fue tercero y cuarto en las dos mangas de MiniGP 110 celebradas en Burgos
redacción
Vigo
El piloto vigués Luca Piñeiro Mosquera, de 9 años, tuvo una destacada actuación en la categoría MiniGP 110 donde compitió con el equipo Dani Rivas Talent Team . El vigués consiguió el tercer mejor tiempo de los 19 participantes, lo que le permitió salir en la tercera posición de parrilla en la carrera.
Ya en la competición el vigués consiguió un cuarto puesto en la primera de las mangas y un gran tercero en la segunda manga tras una espectacular remontada, después de que una mala salida lo dejara relegado a la octava posición. A mayores, Luca conseguía el segundo mejor tiempo de carrera en ambas mangas de la prueba.
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