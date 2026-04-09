El refuerzo del mundo empresarial

La Gran Gala del Deporte de Vigo ha entrado en su cuenta atrás. Fijada para el próximo martes en el Teatro Afundación (20:00 horas), Concello, FARO DE VIGO y Abanca -organizadores e impulsores de este evento- dieron este martes el último paso previo en la promoción de la cita anual que determina los mejores deportistas masculinos y femeninos de 2025 en el deporte vigués.

El alcalde, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, recibió en Praza do Rei a una veintena de empresas que apoyan al tejido deportivo local, bien de forma directa (clubes) o patrocinando eventos tanto de base como de relevancia. José Luis Romero, coordinador institucional de Abanca en Vigo, Pedro Costa y Manuel Carrera, gerente general y y director comercial de Prensa Ibérica en Galicia, flanquearon a Caballero en un acto que el alcalde, a propuesta de su edil de Deportes, ha convertido en tradición.

Apoyo

“Más allá de vuestra aportación al deporte, que se agradece, me encanta que Concello y las empresas vayamos en la misma dirección”, sostuvo Caballero. El jefe del gobierno vigués incidió en ese dato. Asumiendo que las arcas municipales corren con el mayor gasto destinado a clubes, asociaciones deportivas y eventos, “me agrada que estéis con el Concello” en la promoción de la actividad física, federada o recreativa. Para el alcalde eso demuestra la “unión” que existe entre la administración municipal y el tejido empresarial en una causa que es común a ambos. Satisfecho con la implicación empresarial con los clubes, reconoció que también le gustaría dar continuidad a esta unión “en el sector de la Cultura”.

El alcalde cerró el acto con el mejor reconocimiento personal: tras la foto de familia se giró hacia la representación empresarial para dedicarles su aplauso.

El Concello premió con un “árbol de la vida” a FARO y a Abanca, pero también al resto de empresas, con una leyenda en la peana “polo seu apoio ao deporte”.

El encuentro, celebrado en Alcaldía, contó con la asistencia de Inés González (Repsol), Pablo Romero (Rodosa), Hugo Domingo (Celtamotor), Juan Louro (Vialia Estación Vigo), Pablo Louro (Gadis), Carlos Calo (Grupo CdeC), Ricardo Dapena y Mario Covelo (Fe Seguros), Noa Martínez y Brais Blanco (Gdoce), Rebeca Ruibal y Santi Freire (Máis que Auga), Juan Andonegui (Frutas Nieves), Juan Carnedo (Granitos Ibéricos), José Álvarez (Grupo Femxa) y Pablo Paz (Vasco Shipping).

Son empresas que apoyan directamente a los clubes y/o eventos a nivel polideportivo -Abanca, Vialia o Rodosa-, fútbol (Gdoce en el Coruxo FC), vela (Repsol), baloncesto (Femxa y Vasco Shipping), balonmano (Rodosa y Granitos Ibéricos) o patrocinando a deportistas de elite (Máis que Auga), mientras que en el atletismo han entrado con fuerza Frutas Nieves (Run Run Vigo) y Fe Seguros (carrera Playa de Samil).

Con ellos, otra representación que apuesta de forma directa por el deporte de base a través de la Fundación Vigo en Deporte: Vitrasa Grupo Avanza (Carlos González), Hyupersa (Juan José Paz), Naviera Mar de Ons (Carlos Nacimento) y Altia (Adolfo Román).