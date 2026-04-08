La Vig-Bay más grande y más femenina

La Vig-Bay apabulla con las historias de cada uno de sus participantes, pero también con sus números que han convertido a la prueba en una referencia del deporte popular gallego. El año en que cumple su edición número veinticinco la media maratón que el domingo unirá Vigo con Baiona, tras el inevitable paso por Nigrán, pone de manifiesto la salud de la carrera y su imparable crecimiento. La filosofía de «crecer con sentido» a la que tantas veces han aludido en anteriores ocasiones se mantiene como un axioma sagrado para quienes han hecho grande esta carrera.

Se felicitó de todo ello Eduardo Vieira, presidente de la organización y padre de la prueba que promovió hace más de un cuarto de siglo. Vieira, uno de los atletas que pueden presumir de haber tomado la salida en todas sus ediciones, desveló ayer en la presentación que el domingo tomarán la salida un total de 8.400 deportistas de los cuales 6.400 lo harán desde Samil en la media maratón y que 2.000 correrán la Mini Bay (carrera de 10 kilómetros) que va desde Nigrán hasta Baiona. El incremento con respecto al año pasado es de un 19% en la carrera larga y de un 38% en la corta; un aumento sólido y robusto que es lo que mejor explica el poder de la Vig-Bay.

Pero si de algo se felicitaron desde la organización es porque la carrera ha crecido en igualdad. La incorporación de la mujer a la prueba, que era siempre una de sus tareas pendientes, está siendo cada vez más importante y por primera vez en la historia más del 25% de los participantes totales en la carrera son mujeres, que en la prueba de 10 kilómetros representan ya el 57% del total de participantes. Vieira incluso aportó un dato llamativo y es que este año se han inscrito diecinueve equipos femenino y que uno de ellos, formado por más de cuarenta deportistas, es estadounidense.

Este año habrá más de 3.000 atletas que por primera vez participarán en la prueba de 21 kilómetros mientras más de 2.000 repiten con respecto al año anterior y hay unos 800 que vuelven después de haber corrido alguna de las ediciones anteriores. Ahí llegó un dato muy importante y es que a lo largo de sus 25 años de historia la Vig-Bay ha reunido a más de 100.000 participantes. Este año habrá atletas de 49 nacionalidades diferentes (Portugal vuelve a ser el más presente con un llamativo crecimiento de Estados Unidos) y todas las comunidades autónomas españolas estarán representadas siendo Madrid la más representada después de Galicia.

En la presentación Eduardo Vieira estuvo acompañado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el alcalde de Baiona, Vázquez Almuiña; el concejal de Deportes de Nigrán, Roberto Garrido; el jefe de servicio de deportes de la Xunta en Pontevedra, Daniel Benavides; y José Luis Romero que en nombre de Abanca ejerció de anfitrión. Caballero puso en valor la extraordinaria organización de la carrera y Almuiña destacó que para Baiona la carrera era como una “segunda Arribada”.