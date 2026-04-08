Picusa deja su sello en Portugal

Picusa Academy viajó enSemana Santa a Portugal para afrontar una de las pruebas más importantes de la categoría júnior que se celebran en la península ibérica. La XXXI Volta ao Concelho de Loulé reunió en el Algarve una participación internacional de alto nivel.

Rodrigo García, ganador de uno de los trofeos de la Challenge Comarcas Leonesas, lideró la actuación del conjunto patrocinado por la firma padronesa. Con dos segundos puestos en su cuenta, Rodrigo García recibió en la ceremonia de clausura una doble recompensa: el premio como ganador de la clasificación por puntos y el reconocimiento de ciclista más combativo. En la general concluyó octavo, dos plazas por delante de Yoav Levin, que fue segundo en la contrarreloj. Picusa Academy ocupó la tercera posición por equipos y ya prepara este fin de semana. Le esperan las dos primeras carreras de la Taça de Portugal, en Zambujeira do Mar y en Odemira, y la tercera prueba de la Copa de España Júnior, el Gran Premio Montemayor, en Córdoba.