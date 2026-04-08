El Novobasket, a por el título gallego en Quirós

El Tifón Muebles, equipo masculino júnior del Novobasket, ejerce como anfitrión en un doble asalto que ilusiona a los adolescentes pupilos de Samuel Míguez. La final a cuatro de Primera División decidirá en el pabellón Quirós el título gallego. Tanto el campeón como el finalista se ganarán el billete al Campeonato de España, que se celebrará del 26 de abril al 2 de mayo en Huelva y otras localidades de su entorno.

Esos dos retos exigirán la mejor versión de los vigueses. El Tifón Muebles Novobasket se medirá en semifinales al Cafés Candela Ensino, el sábado a las 16:00. Tras sobrevivir al grupo sur en la primera fase, los vigueses ya se midieron a los lucenses en la segunda. El Novobasket se impuso en los dos partidos, por 63-66 como visitante y por 98-83 como local. El Ensino, de hecho, tuvo que disputar una eliminatoria previa con el Culleredo (81-84) para alcanzar esta final a cuatro.

El entrenador de la escuadra olívica, Samuel Míguez Rodríguez, valora de manera muy positiva el camino que han recorrido sus pupilos desde aquel derbi contra el Seis do Nadal, el 19 de octubre, con el que se inició la temporada. «Llegamos a la Final Four con mucha ilusión», asegura el técnico. «La generación ha pasado por momentos complicados, con la salida de jugadores importantes, pero el grupo ha sabido dar un paso adelante».

Cadetes importantes

En ese proceso de maduración han acelerado su proceso formativo jugadores que en principio no deberían haber desempeñado un papel tan importante en la jerarquía de la plantilla. «Tenemos muchos jugadores de primer año e incluso cadetes asumiendo responsabilidades y eso tiene mucho mérito», revela Míguez.

El preparador no se fía de esos precedentes positivos en la segunda fase ante la cantera por convenio del representante gallego en la Liga ACB. «Ahora nos toca un rival como Ensino, que tiene una plantilla muy completa y con dos jugadores becados, así que sabemos que va a ser un partido de máxima exigencia. Nosotros intentaremos competir al máximo, ser fieles a lo que somos y aprovechar el factor de jugar en casa».

Por el otro lado del cuadro se medirán los equipos júniors de los dos clubes que están buscando el ascenso en LEB Plata. Obradoiro y Basket Coruña se jugarán el liderato de la segunda máxima categoría el sábado a las 19:00 en cancha herculina. Antes, a las 18:00 en Quirós, habrán comenzado su propio duelo sus júniors.

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Los ganadores de las semifinales ya se habrán asegurado al menos esa clasificación para el Campeonato de España. El título gallego se decidirá el domingo a partir de las 20:00. Como preámbulo se habrá dilucidado el tercer puesto entre losperdedores, a partir de las 18:00. «Creemos que puede ser una gran oportunidad para dar visibilidad al baloncesto base en Vigo y al trabajo de formación que se realiza desde el club», comenta sobre el evento uno de los responsables del Novobasket, Eduardo Rodríguez.