Olympiacos aparta al Real Madrid de la lucha por el liderato

El Real Madrid perdió con claridad este martes, 100-82, en la pista del Olympiacos, que se coloca como nuevo líder de la Euroliga y obliga a sufrir al Madrid en las dos próximas jornadas, gracias a un partidazo de Tyler Dorsey y Sasha Vezenkov, con 37 y 24 puntos, respectivamente.

Los precedentes recientes no acompañaban al conjunto español, que la pasada temporada ya perdió en sus tres visitas, dos de ellas en 'play-off', a El Pireo. Con la mayoría de puestos aún por definirse, el equipo merengue también perdió su 'average' particular ante los helenos, fijado en 12 puntos.

Ahora, se antoja clave el duelo del jueves ante el Fenerbahçe, con una victoria más, para asegurar el factor cancha con vistas a las eliminatorias.

No fue un inicio esperanzador para los blancos. El Olympiacos jugó de memoria y castigó cada 'mismatch' con dos hombres de gatillo fácil como Tyler Dorsey y Sasha Vezenkov, seis puntos, que impulsaron un parcial de 12-2 en menos de tres minutos haciendo reaccionar a Scariolo con su primer tiempo muerto.

El Madrid necesitó la salvadora salida de Lyles para convertir su primer acierto exterior después de seis erráticos intentos, pero no encontró antídoto para frenar el festival anotador de Dorsey, con 4/6 desde el perímetro.

Bien metidos en ayudas, los griegos provocaron hasta seis pérdidas de los españoles y se encomendaron a la calidad de Vezenkov para cerrar el primer cuarto con un contundente 31-19 (min.10).

Los blancos se encomendaron a la agresividad y verticalidad de un luchador Andrés Feliz y en la muñeca de Lyles, que parecía el remedio más efectivo para la mejora ofensiva, 35-29 (min.13).

El regreso a cancha de Tavares, en sustitución de un descafeinado Alex Len, y la brega de Gabriel Deck hicieron que el Madrid reaccionase con un tanteo favorable de 4-14 y hundiese a la segunda unidad de los helenos, incapaz de mantener los porcentajes desde fuera.

El control en el rebote y otro acierto de Lyles desde más allá del arco confirmaron la remontada a falta de cinco minutos para el descanso, 35-38. Sin embargo, la hiperactividad de Shaquielle McKissic en ambos lados de la pista y el regreso de Dorsey y Vezenkov suavizaron el ímpetu 'merengue' al descanso, 49-42 (min.20).

Ambos equipos no mostraron su mejor versión tras el paso por los vestuarios y perdonaron varios tiros liberados. Con Feliz en el quinteto como sobra de Dorsey y con Tavares como faro en la pintura, el Madrid recuperó puntos de la mano de Facu Campazzo y Mario Hezonja, 56-49 (min.23).

Dos despistes atrás dejaron solo al escolta de Olympiacos, que ejecutó dos aciertos consecutivos y sumó otro de Vezenkov para despertar al Pabellón de la Paz y la Amistad, 65-49 (min.26). Así, Dorsey sumó su sexto acierto desde el 6,75, los mismos que todo el equipo completo del Real Madrid (6/24, un 25 %).

Los locales se colocaron en situación de bonus muy pronto en el último tiempo, pero el Madrid se dejó varios puntos fáciles en la línea de personal. Los griegos no dejaron pasar la oportunidad y se fueron hasta los 19 de ventaja tras un triple de Tyson Ward, 84-65 (min.34).

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Sólo Lyles daba alas a los suyos, pero ante tal diferencia en el marcador, el Madrid se disolvió en un intercambio de canastas en la gran noche de Dorsey, que firmó su récord de anotación en la Euroliga y 43 de valoración.