Adiós a Geles, matriarca de un clan de deportistas

Querida Geles Crespo Fresco de Charle:

Con estupor, tristeza y dolor inmenso, me he enterado a través de nuestro FARO DE VIGO de la, para mí, imposible noticia de tu viaje a las praderas eternas. No sabía de tu lucha contra el maligno y triste destino que habitaba en tu organismo, con caducidad casi inmediata.

Por mi mente han pasado en un segundo, recuerdos eternos que nunca se diluirán. La casa de Loriga nº 9 en la que tanto convivimos y que los niños envolvíamos en nuestras correrías infantiles. La casa y el patio de la abuela Teresa, la casa de Samil y Canido; todavía hoy cuando paso por una u otra, me parece oír nuestras voces infantiles o ver cómo por el río Lagares, caudaloso en aquellos años, llegaban en la piragua hasta la casa tu padre, Tomás Crespo, y el tío Antonio Fresco. Ellos fueron campeones de Galicia de larga distancia; Tomás, campeón gallego de traineras y Antonio, campeón gallego en atletismo, piragüismo y campeón de España de fútbol aficionado con el Ciosvín en 1931. Los dos abrieron una historia deportiva familiar que llega hasta hoy, con tu biznieto cercano, Martín de la Puente, campeón y bronce olímpico en tenis, biznieto de Marilina y Pedro de la Puente.

Tu viaje a la eternidad ha de encontrarte con tu Jesús Charle. Es una noticia que nunca debiera entristecernos porque el cielo está contigo, pero tu ausencia, querida Geles, va a ser muy difícil de asumir. Hemos perdido tu risa contagiosa. Pero guardamos tu recuerdo querido e imperecedero.

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Querida Geles, pronto nos veremos.