Cara para Jacobo y Cruz para Nikol en el Campeonato de Europa

Cara y cruz para los volantistas del CB Cíes. Gran actuación de Jacobo Fernández y su pareja, Alberto Perals, en la primera ronda del Campeonato de Europa en Dobles Masculino, superando a los búlgaros Rusev y Stoynov en tres disputados sets. Jacobo saltó a pista muy mermado físicamente, arrastrando una rotura del lábrum, que se produjo hace un mes en Portugal, y que le impidió desarrollar su juego de ataque con soltura. Pero sobreponiéndose a las adversidades, y tirando de la calidad que atesora, el vigués fue quien de sobreponerse al dolor, y vencer un partido ante unos veteranos rivales que pusieron contra las cuerdas a los españoles.

El primer set fue clave para el desenlace final del encuentro. Alberto y Jacobo comenzaron bien poniéndose con un esperanzador 14-9, pero a partir de aquí una serie de errores metieron en el partido a los rivales que se fueron acercando poco a poco en el marcador hasta ponerse a un punto en varias ocasiones, para terminar empatando a 20. Cuando se temía lo peor, una última reacción hizo que el parcial cayera del lado español por un ajustado 22-20.

El segundo set solo tuvo color búlgaro. Jacobo estaba sufriendo cada vez que tenía que golpear un volante alto, los rivales lo aprovecharon y se anotaron la manga por un claro 11-21. En la grada nos temíamos lo peor y que el hombro de Jacobo hubiera dicho basta. Pero Jacobo no estaba dispuesto a entregar el partido y había venido a Huelva para demostrar que, pese a estar mermado, no iba a entregarse. Y así fue, sufriendo pinchazos cada vez que intentaba atacar, junto a Perals, pusieron sobre el tapiz su calidad y apenas dejaron entrar en juego a sus oponentes en el tercer set. Un 21-11 lo dice todo, barrieron a Stoynov y Rusev del mapa y acabaron por imponerse en un partido que hace unos días dudaban si podrían jugarlo. Ahora a disfrutar de los octavos de final frente a los actuales campeones de Europa, los daneses Astrup y Radmunsen números 10 del ranking mundial.

Adiós al torneo

Por su parte, Nikol Carulla no pudo vencer en ninguno de sus dos encuentros. En Mixtos, ante los alemanes Bourakadi y Michalski cayeron 21-17 / 21-10, ante unos rivales que fueron superiores en todo momento. En Dobles femenino, ante la de Paises Bajos Jille y la alemana Lohau, una pareja que entró con una invitación de la federación europea y que solo había disputado un torneo juntas, la calidad de la germana, varias veces campeona de Europa y medallista mundial, hizo que el encuentro se decantara del lado de las rivales por un claro 12-21 / 16-21. Nikol, con esta derrota, da por terminada su participación en el Campeonato de Europa, mientras que Jacobo el jueves volverá a saltar a pista para la disputa de los octavos de final, en un encuentro para disfrutar.