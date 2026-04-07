Camino de la temporada número 61 en Primera

Sesenta temporadas acumula el Celta en Primera División, lo que convierte al equipo vigués en el décimo club español con más años en la máxima categoría., igualado con el Betis. Gallegos y sevillanos llevan vidas paralelas este curso, pues pelean por la quinta plaza y por meterse en las semifinales de la Liga Europa. En esa ronda europea coincidirían célticos y béticos si antes superan al Friburgo y al Braga, respectivamente. Ambos, además, ya tienen asegurada la temporada número 61 en la máxima categoría el curso que viene.

La clasificación histórica de la Liga está encabeza por el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic Club, los tres únicos clubes que han disputado los 95 campeonatos de Liga. A continuación, aparece el Valencia, que solo se ha perdido cuatro temporadas en la élite. Atlético de Madrid y Espanyol se sitúan a continuación, con 89 participaciones cada uno en Primera División. El Sevilla ocupa la séptima plaza, con 82 años en la máxima categoría, por los 79 de la Real Sociedad. Con 19 menos aparecen el Betis y el Celta.